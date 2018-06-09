На Волині у полі знайшли тіло чоловіка, якого розшукували рідні





Про це



Тіло виявили 21 листопада у полі поблизу села Вічині Луцького району. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановила особу померлого.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



Правоохоронці зазначили, що дійсно 21 листопада в полі між селами Вічині та Підсобне було виявлено тіло чоловіка. Його особу встановлено – це 54-річний житель села Підгірне, який перебував у розшуку. Під час огляду тіла судмедекспертом слідів насильства не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином задокументовано.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому районі поблизу села Вічині знайшли мертвим чоловіка, якого вже декілька днів шукали рідні.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Тіло виявили 21 листопада у полі поблизу села Вічині Луцького району. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановила особу померлого.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Правоохоронці зазначили, що дійсно 21 листопада в полі між селами Вічині та Підсобне було виявлено тіло чоловіка. Його особу встановлено – це 54-річний житель села Підгірне, який перебував у розшуку. Під час огляду тіла судмедекспертом слідів насильства не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином задокументовано.

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