На Волині у полі знайшли тіло чоловіка, якого розшукували рідні
Сьогодні, 16:06
У Луцькому районі поблизу села Вічині знайшли мертвим чоловіка, якого вже декілька днів шукали рідні.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Тіло виявили 21 листопада у полі поблизу села Вічині Луцького району. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановила особу померлого.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці зазначили, що дійсно 21 листопада в полі між селами Вічині та Підсобне було виявлено тіло чоловіка. Його особу встановлено – це 54-річний житель села Підгірне, який перебував у розшуку. Під час огляду тіла судмедекспертом слідів насильства не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином задокументовано.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Тіло виявили 21 листопада у полі поблизу села Вічині Луцького району. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка встановила особу померлого.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці зазначили, що дійсно 21 листопада в полі між селами Вічині та Підсобне було виявлено тіло чоловіка. Його особу встановлено – це 54-річний житель села Підгірне, який перебував у розшуку. Під час огляду тіла судмедекспертом слідів насильства не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином задокументовано.
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