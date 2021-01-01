На Волині горів підвал будинку: евакуювали чоловіка
Сьогодні, 16:16
22-го листопада близько 14:00 у Володимирі в підвальному приміщенні по вулиці І. Франка, 7 трапилася пожежа.
Про це повідомляє БУГ.
Під час розвідки, пожежниками було виявлено чоловіка 1961 року народження. У складі ланки ГЗДС його евакуйовали на свіже повітря та передали бригаді швидкої допомоги.
До ліквідації пожежі залучався особовий склад 7 ДПРЧ Володимира. Ймовірна причина пожежі – встановлюється.
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Про це повідомляє БУГ.
Під час розвідки, пожежниками було виявлено чоловіка 1961 року народження. У складі ланки ГЗДС його евакуйовали на свіже повітря та передали бригаді швидкої допомоги.
До ліквідації пожежі залучався особовий склад 7 ДПРЧ Володимира. Ймовірна причина пожежі – встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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