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На Волині горів підвал будинку: евакуювали чоловіка

На Волині горів підвал будинку: евакуювали чоловіка
22-го листопада близько 14:00 у Володимирі в підвальному приміщенні по вулиці І. Франка, 7 трапилася пожежа.

Про це повідомляє БУГ.

Під час розвідки, пожежниками було виявлено чоловіка 1961 року народження. У складі ланки ГЗДС його евакуйовали на свіже повітря та передали бригаді швидкої допомоги.

До ліквідації пожежі залучався особовий склад 7 ДПРЧ Володимира. Ймовірна причина пожежі – встановлюється.
На Волині горів підвал будинку: евакуювали чоловіка


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Теги: пожежа, Володимир, підвал
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