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На Волині чоловік, який перебуває у розшуку, обікрав контейнер

На Волині чоловік, який перебуває у розшуку, обікрав контейнер
17 листопада до Ковельського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у селищі Турійськ здійснили крадіжку з контейнеру.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Як з’ясували правоохоронці, подія сталася напередодні вночі, на території ринку, що розташований у селищі. Спритник, пошкодивши замок, викрав відео реєстратор та 413 гривні. Сума збитків, нанесених 59- річний потерпілій, становить 4600 гривень.

Поліцейські встановили , що до викрадення причетний 23- річний житель Запорізької області.

До слова, чоловік перебував у розшуку за вчинення крадіжки на території Запорізької області. То ж його затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Викрадену річ вилучили та повернуть власниці.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.
На Волині чоловік, який перебуває у розшуку, обікрав контейнер

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Теги: контейнери, крадіжка, Волинь, Запоріжжя
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