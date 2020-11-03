Майже 500 адмінматеріалів оформили волинські патрульні за неправдиві виклики

Патрульні Волинської області за 10 місяців склали 499 адмінматеріалів за неправдиві виклики.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.За неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги чи інших аварійно-рятувальних служб передбачена відповідальність за ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Правопорушення тягне за собою штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень.На Волині за 10 місяців склали 499 адмінматеріалів за неправдиві виклики. Патрульні закликають громадян бути відповідальними, адже у той час, коли поліцейські їдуть на неправдивий виклик, вони могли б надати допомогу тому, хто її дійсно потребує.