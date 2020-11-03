Майже 500 адмінматеріалів оформили волинські патрульні за неправдиві виклики
Сьогодні, 17:15
Патрульні Волинської області за 10 місяців склали 499 адмінматеріалів за неправдиві виклики.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
За неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги чи інших аварійно-рятувальних служб передбачена відповідальність за ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Правопорушення тягне за собою штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень.
На Волині за 10 місяців склали 499 адмінматеріалів за неправдиві виклики. Патрульні закликають громадян бути відповідальними, адже у той час, коли поліцейські їдуть на неправдивий виклик, вони могли б надати допомогу тому, хто її дійсно потребує.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
За неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги чи інших аварійно-рятувальних служб передбачена відповідальність за ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Правопорушення тягне за собою штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень.
На Волині за 10 місяців склали 499 адмінматеріалів за неправдиві виклики. Патрульні закликають громадян бути відповідальними, адже у той час, коли поліцейські їдуть на неправдивий виклик, вони могли б надати допомогу тому, хто її дійсно потребує.
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Коментарі 1
А як станеться щось? Боюсь поліцію кликати - дорого!
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