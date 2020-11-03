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Майже 500 адмінматеріалів оформили волинські патрульні за неправдиві виклики

Майже 500 адмінматеріалів оформили волинські патрульні за неправдиві виклики
Патрульні Волинської області за 10 місяців склали 499 адмінматеріалів за неправдиві виклики.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

За неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги чи інших аварійно-рятувальних служб передбачена відповідальність за ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Правопорушення тягне за собою штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень.

На Волині за 10 місяців склали 499 адмінматеріалів за неправдиві виклики. Патрульні закликають громадян бути відповідальними, адже у той час, коли поліцейські їдуть на неправдивий виклик, вони могли б надати допомогу тому, хто її дійсно потребує.

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Теги: Волинь, патрульні, поліція, штрафи, неправдиві виклики
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