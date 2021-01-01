У боголюбському ковідному шпиталі прокоментували самогубство пенсіонера зі Львівщини. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



У поліції кажуть: про інцидент стало відомо близько 21 години.



У шпиталі інформацію про інцидент підтвердили. Кажуть: чоловік справді не тутешній. Потрапив до госпіталю із важким перебігом коронавірусу.



“Мав вже в понеділок, тобто сьогодні, виписуватися, але там була трошки затримка в нього, тому що він був ще трохи кисневозалежний”, – пояснює медичний директор ковідного госпіталю у Боголюбах Юрій Філіпчук.



Трагедія, ділиться Юрій Філіпчук, шокувала увесь колектив. Адже чоловік вже одужав і його якраз готували до виписки. До слова, у палаті чоловік був не сам, мав сусіда. У його присутності і вистрибнув з балкону палати, що на 4 поверсі медзакладу.



У ЗМІ з’явилася інформація, що причиною самогубства нібито стала розмова чоловіка з дочкою. Втім, у лікарні цього не підтверджують. Кажуть, що усі хворі мали при собі телефон і за потреби зв’язувалися з родиною. Тож чи дійсно причиною стала особиста розмова – припустити не можуть.



За словами лікарів, це перший інцидент у Боголюбській лікарні. Раніше такого ніколи не траплялося. Втім у Луцьку – це не перша смерть у ковідному шпиталі. Цієї весни з вікна палати вистрибнула жінка. Вона лікувалася у ковідному госпіталі, який був розгорнутий у Луцькому пологовому будинку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У боголюбському ковідному шпиталі чоловік укоротив собі віку. Пацієнту було 78 років, він більше трьох тижнів лікувався від коронавірусу. Хворого якраз мали виписувати, як сусід по кімнаті повідомив персонал, що той вистрибнув із балкону, що на 4 поверсі.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. У поліції кажуть: про інцидент стало відомо близько 21 години. Чоловік родом із Львівщини . Йому було 78 років. Також, за даними правоохоронців, слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявили, тож, найімовірніше, він навмисно укоротив собі віку.У шпиталі інформацію про інцидент підтвердили. Кажуть: чоловік справді не тутешній. Потрапив до госпіталю із важким перебігом коронавірусу.“Мав вже в понеділок, тобто сьогодні, виписуватися, але там була трошки затримка в нього, тому що він був ще трохи кисневозалежний”, – пояснює медичний директор ковідного госпіталю у Боголюбах Юрій Філіпчук.Трагедія, ділиться, шокувала увесь колектив. Адже чоловік вже одужав і його якраз готували до виписки. До слова, у палаті чоловік був не сам, мав сусіда. У його присутності і вистрибнув з балкону палати, що на 4 поверсі медзакладу.У ЗМІ з’явилася інформація, що причиною самогубства нібито стала розмова чоловіка з дочкою. Втім, у лікарні цього не підтверджують. Кажуть, що усі хворі мали при собі телефон і за потреби зв’язувалися з родиною. Тож чи дійсно причиною стала особиста розмова – припустити не можуть.За словами лікарів, це перший інцидент у Боголюбській лікарні. Раніше такого ніколи не траплялося. Втім у Луцьку – це не перша смерть у ковідному шпиталі. Цієї весни з вікна палати вистрибнула жінка. Вона лікувалася у ковідному госпіталі, який був розгорнутий у Луцькому пологовому будинку.

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