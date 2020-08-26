Взяли під варту волинянина, який зарізав сина своєї співмешканки





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



Слідство вважає, що увечері 20 листопада 2021 року нетверезий чоловік під час конфлікту двічі

Потерпілий помер.



Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і надалі він перебуватиме під вартою.



Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд обрав 66-річному жителю села Новостав Луцького району, підозрюваному у вчиненні умисного вбивства, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Слідство вважає, що увечері 20 листопада 2021 року нетверезий чоловік під час конфлікту двічі вдарив ножем 40-річного сина своєї співмешканки.

Потерпілий помер.Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і надалі він перебуватиме під вартою.Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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