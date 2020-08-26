вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Взяли під варту волинянина, який зарізав сина своєї співмешканки

Взяли під варту волинянина, який зарізав сина своєї співмешканки
Луцький міськрайонний суд обрав 66-річному жителю села Новостав Луцького району, підозрюваному у вчиненні умисного вбивства, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Слідство вважає, що увечері 20 листопада 2021 року нетверезий чоловік під час конфлікту двічі вдарив ножем 40-річного сина своєї співмешканки.

Потерпілий помер.

Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні цього злочину і надалі він перебуватиме під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: взяли під варту, вбивця, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 листопада
Сьогодні, 19:00
НБУ конкретизував інформацію, яку повинні розкривати небанківські фінустанови*
Сьогодні, 18:15
Взяли під варту волинянина, який зарізав сина своєї співмешканки
Сьогодні, 18:10
Для волинського ботанічного заказника створили віртуальний туристичний тур
Сьогодні, 17:50
У боголюбському ковідному шпиталі прокоментували самогубство пенсіонера зі Львівщини. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
Схожі новини
Взяли під варту двох волинян, які жорстоко побили та пограбували чоловіка Взяли під варту двох волинян, які жорстоко побили та пограбували чоловіка
11 серпень, 12:23
Волинянин встромив ніж у груди перехожому: злочинця взяли під варту Волинянин встромив ніж у груди перехожому: злочинця взяли під варту
21 липень, 17:06
На Волині поліція більше року розшукує злочинця, який до смерті побив товариша На Волині поліція більше року розшукує злочинця, який до смерті побив товариша
20 липень, 14:25
На Волині біля ставу вбили чоловіка: зловмисника заарештували На Волині біля ставу вбили чоловіка: зловмисника заарештували
26 серпень, 2020, 12:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Список професій з обов'язковим щепленням розширять
Сьогодні, 23:35
 0
Волиняни-призери чемпіонату світу з панкратіону відновили тренування. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
 0
Луцький вчитель готує до ЗНО у TikTok
Сьогодні, 22:13
 0
Луцькі кафе та ресторани перевірили на дотримання карантинних норм. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
 0
На Волині вчителька била та тягала за вуха дев'ятикласника. ВІДЕО
Сьогодні, 20:31
 0
Медіа
відео
1/8