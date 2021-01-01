Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор». ОГЛЯД*
Сьогодні, 09:00
У Будівельній компанії "Інвестор" діє ряд акцій на квартири та комерційну нерухомість. Ми підготували огляд усіх пропозицій.
1. ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ - ГРА НА ЗНИЖКИ РОЗПОЧАЛАСЬ
ЩО ЗА АКЦІЯ? - Кожен покупець гарантовано отримує знижку. Її розмір визначить сам, витягнувши відповідний купон на суму від 100 до 300 гривень на ціні кожного квадратного метра.
КОЛИ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ? - До “чорної п'яниці” 26.11.
ЩО МОЖНА КУПИТИ? - Усі квартири та комерційну нерухомість Будівельної компанії “Інвестор”.
ДЕТАЛІ - за посиланням.
2. ЗНИЖЕНА ЦІНА НА ВСІ КВАРТИРИ ІЗ 2 СПАЛЬНЯМИ В ЖК “АМСТЕРДАМ”
ЩО ЗА АКЦІЯ? - На всі квартири із двома спальнями - мінус 500 гривень на квадратному метрі при розтермінуванні, а при умові повної оплати - мінус 600 грн/м2. Розтермінування - безвідсоткове на два роки.
Додатковий бонус для клієнтів, які відразу оплачують повну вартість - курс долара зафіксовано у розмірі 27 грн.
КОЛИ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ? - До кінця листопада.
ЩО МОЖНА КУПИТИ? - Усі квартири із двома спальнями в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) . Є великий вибір планувань таких квартир площею від 60,08 м2 до 75,52 м2.
ДЕТАЛІ - за посиланням.
3. ЗНИЖЕНА ЦІНА НА КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ В ЖК “ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ”
ЩО ЗА АКЦІЯ? - На всі комерційні приміщення під магазин чи офіс пропонують знижену ціну - від 18 000 грн/м2.
ЩО МОЖНА КУПИТИ? - На вибір є приміщення площею від 48,3 м2 до 79,6 м2 в новому будинку ЖК “Парковий квартал” (м. Ковель).
ДЕТАЛІ - за посиланням.
4. АКЦІЯ НА 5 ТОРГОВИХ ПАВІЛЬЙОНІВ НОВОГО РИНКУ У С. КНЯГИНИНОК
ЩО ЗА АКЦІЯ? - П’ять торгових павільйонів на новому ринку у селі Княгининок пропонують за спеціальними умовами розтермінування - до 7 місяців. Ціна - 750 $/м2.
КОЛИ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ? - До кінця березня 2022 року.
ЩО МОЖНА КУПИТИ? - Магазин площею від 20 м до 29 м2.
ДЕТАЛІ - за посиланням.
5. “ШУКАЙТЕ ДРУЗІВ 2.0”
ЩО ЗА АКЦІЯ? - Кожен діючий клієнт Будівельної компанії “Інвестор”, власник квартири чи комерції, рекомендує своїм друзям також купити тут нерухомість, і обидва отримують подарунки!
КОЛИ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ? - До 15 січня 2022 року.
ЩО МОЖНА КУПИТИ? - Усі квартири та комерційну нерухомість Будівельної компанії “Інвестор”.
ДЕТАЛІ - за посиланням.
Більше інформації дізнавайтеся у відділах продажів:
+38 067 543 38 36
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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1. ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ - ГРА НА ЗНИЖКИ РОЗПОЧАЛАСЬ
ЩО ЗА АКЦІЯ? - Кожен покупець гарантовано отримує знижку. Її розмір визначить сам, витягнувши відповідний купон на суму від 100 до 300 гривень на ціні кожного квадратного метра.
КОЛИ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ? - До “чорної п'яниці” 26.11.
ЩО МОЖНА КУПИТИ? - Усі квартири та комерційну нерухомість Будівельної компанії “Інвестор”.
ДЕТАЛІ - за посиланням.
2. ЗНИЖЕНА ЦІНА НА ВСІ КВАРТИРИ ІЗ 2 СПАЛЬНЯМИ В ЖК “АМСТЕРДАМ”
ЩО ЗА АКЦІЯ? - На всі квартири із двома спальнями - мінус 500 гривень на квадратному метрі при розтермінуванні, а при умові повної оплати - мінус 600 грн/м2. Розтермінування - безвідсоткове на два роки.
Додатковий бонус для клієнтів, які відразу оплачують повну вартість - курс долара зафіксовано у розмірі 27 грн.
КОЛИ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ? - До кінця листопада.
ЩО МОЖНА КУПИТИ? - Усі квартири із двома спальнями в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) . Є великий вибір планувань таких квартир площею від 60,08 м2 до 75,52 м2.
ДЕТАЛІ - за посиланням.
3. ЗНИЖЕНА ЦІНА НА КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ В ЖК “ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ”
ЩО ЗА АКЦІЯ? - На всі комерційні приміщення під магазин чи офіс пропонують знижену ціну - від 18 000 грн/м2.
ЩО МОЖНА КУПИТИ? - На вибір є приміщення площею від 48,3 м2 до 79,6 м2 в новому будинку ЖК “Парковий квартал” (м. Ковель).
ДЕТАЛІ - за посиланням.
4. АКЦІЯ НА 5 ТОРГОВИХ ПАВІЛЬЙОНІВ НОВОГО РИНКУ У С. КНЯГИНИНОК
ЩО ЗА АКЦІЯ? - П’ять торгових павільйонів на новому ринку у селі Княгининок пропонують за спеціальними умовами розтермінування - до 7 місяців. Ціна - 750 $/м2.
КОЛИ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ? - До кінця березня 2022 року.
ЩО МОЖНА КУПИТИ? - Магазин площею від 20 м до 29 м2.
ДЕТАЛІ - за посиланням.
5. “ШУКАЙТЕ ДРУЗІВ 2.0”
ЩО ЗА АКЦІЯ? - Кожен діючий клієнт Будівельної компанії “Інвестор”, власник квартири чи комерції, рекомендує своїм друзям також купити тут нерухомість, і обидва отримують подарунки!
КОЛИ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ? - До 15 січня 2022 року.
ЩО МОЖНА КУПИТИ? - Усі квартири та комерційну нерухомість Будівельної компанії “Інвестор”.
ДЕТАЛІ - за посиланням.
Більше інформації дізнавайтеся у відділах продажів:
+38 067 543 38 36
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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