вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор». ОГЛЯД*

Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор». ОГЛЯД*
У Будівельній компанії "Інвестор" діє ряд акцій на квартири та комерційну нерухомість. Ми підготували огляд усіх пропозицій.

1. ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ - ГРА НА ЗНИЖКИ РОЗПОЧАЛАСЬ

ЩО ЗА АКЦІЯ? - Кожен покупець гарантовано отримує знижку. Її розмір визначить сам, витягнувши відповідний купон на суму від 100 до 300 гривень на ціні кожного квадратного метра.

КОЛИ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ? - До “чорної п'яниці” 26.11.

ЩО МОЖНА КУПИТИ? - Усі квартири та комерційну нерухомість Будівельної компанії “Інвестор”.

ДЕТАЛІ - за посиланням.

Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор». ОГЛЯД*


2. ЗНИЖЕНА ЦІНА НА ВСІ КВАРТИРИ ІЗ 2 СПАЛЬНЯМИ В ЖК “АМСТЕРДАМ”

ЩО ЗА АКЦІЯ? - На всі квартири із двома спальнями - мінус 500 гривень на квадратному метрі при розтермінуванні, а при умові повної оплати - мінус 600 грн/м2. Розтермінування - безвідсоткове на два роки.

Додатковий бонус для клієнтів, які відразу оплачують повну вартість - курс долара зафіксовано у розмірі 27 грн.

КОЛИ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ? - До кінця листопада.

ЩО МОЖНА КУПИТИ? - Усі квартири із двома спальнями в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) . Є великий вибір планувань таких квартир площею від 60,08 м2 до 75,52 м2.

ДЕТАЛІ - за посиланням.

Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор». ОГЛЯД*


3. ЗНИЖЕНА ЦІНА НА КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ В ЖК “ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ”

ЩО ЗА АКЦІЯ? - На всі комерційні приміщення під магазин чи офіс пропонують знижену ціну - від 18 000 грн/м2.

ЩО МОЖНА КУПИТИ? - На вибір є приміщення площею від 48,3 м2 до 79,6 м2 в новому будинку ЖК “Парковий квартал” (м. Ковель).

ДЕТАЛІ - за посиланням.

Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор». ОГЛЯД*


4. АКЦІЯ НА 5 ТОРГОВИХ ПАВІЛЬЙОНІВ НОВОГО РИНКУ У С. КНЯГИНИНОК

ЩО ЗА АКЦІЯ? - П’ять торгових павільйонів на новому ринку у селі Княгининок пропонують за спеціальними умовами розтермінування - до 7 місяців. Ціна - 750 $/м2.

КОЛИ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ? - До кінця березня 2022 року.

ЩО МОЖНА КУПИТИ? - Магазин площею від 20 м до 29 м2.

ДЕТАЛІ - за посиланням.

Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор». ОГЛЯД*


5. “ШУКАЙТЕ ДРУЗІВ 2.0”

ЩО ЗА АКЦІЯ? - Кожен діючий клієнт Будівельної компанії “Інвестор”, власник квартири чи комерції, рекомендує своїм друзям також купити тут нерухомість, і обидва отримують подарунки!

КОЛИ МОЖНА СКОРИСТАТИСЯ? - До 15 січня 2022 року.

ЩО МОЖНА КУПИТИ? - Усі квартири та комерційну нерухомість Будівельної компанії “Інвестор”.

ДЕТАЛІ - за посиланням.

Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор». ОГЛЯД*


Більше інформації дізнавайтеся у відділах продажів:

+38 067 543 38 36

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, житло, комерція, акція, продаж, Інвестор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 23 листопада
Сьогодні, 09:13
Цифри ковіду: повідомили статистику недуги в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:03
Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор». ОГЛЯД*
Сьогодні, 09:00
З фонтаном та сквериком: показали, яким хочуть зробити волинське селище. ФОТО
Сьогодні, 08:35
На Волині викопали шматок бурштину рекордного розміру
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
Не проморгай знижки: «Інвестор» анонсував акцію до «чорної п’ятниці»* Не проморгай знижки: «Інвестор» анонсував акцію до «чорної п’ятниці»*
08 листопад, 17:40
Під Луцьком продається новий котедж: поруч – ліс та ставки* Під Луцьком продається новий котедж: поруч – ліс та ставки*
04 листопад, 11:00
Андрій Разумовський розповів про попит на комерцію, нові проєкти та ціни на житло* Андрій Разумовський розповів про попит на комерцію, нові проєкти та ціни на житло*
22 листопад, 12:10
Під Луцьком продається новий котедж: поруч – ліс та ставки* Під Луцьком продається новий котедж: поруч – ліс та ставки*
17 листопад, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 23 листопада
Сьогодні, 10:20
 0
Розповіли, чи зберігає «Дія» дані українців
Сьогодні, 10:00
 0
Пілоту-порушнику, якого перехоплював луцький МіГ-29, повідомили про підозру
Сьогодні, 09:45
 0
У Луцьку жінка з власної квартири зробила «наливайку». ФОТО
Сьогодні, 09:37
 0
За останню добу від коронавірусу померли 25 волинян
Сьогодні, 09:25
 0
Медіа
відео
1/8