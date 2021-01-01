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15-річний підліток створив фейкову «Дію»

15-річний підліток створив фейкову «Дію»
Правоохоронці викрили 15-річного підлітка, який створив фейкову "Дію".

Про це повідомляють у поліції Миколаївської області.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва припинено протиправну діяльність 15-річного жителя міста Миколаєва за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ч.1 ст.361 КК України).

За даними слідства, юнак за гроші надавав доступ до сайту, що повторює за дизайном додаток "Дія". У спеціальному редакторі за бажанням клієнтів він міг створити фальшиві копії Covіd-сертифікатів.

У поліції стверджують, що в додатку можна було змінити свій вік та додати будь-яке фото. Крім того, людина могла створити як паспорт у вигляді ID-картки, так і сертифікат про вакцинацію.

За версією слідчих, порушник встановив ціни від 250 до 650 гривень за свої послуги. Після оплати підліток надсилав архів з програмним забезпеченням, і клієнт встановлював фейковий додаток собі на смартфон.

До того ж, за повідомленням прокурорів, кошти перераховували на електронний гаманець розробника додатка в російському платіжному сервісі.

Під час обшуків правоохоронці знайшли вихідні файли додатку, листування з клієнтами та квитанції про підтвердження оплати.

Юнаку загрожує 3 роки позбавлення волі.

Правоохоронці наразі блокують доступ до додатку та працюють над притягненням до відповідальності покупців сервісу.

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Теги: фейк, Дія, підліток
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Коментарі 1
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А що ще??? Неповнолітня дитина може зробити з вашою "неповторною " ДІЄЮ ... Не дай Боже нам прийдеться голосувати за допомогою цього чи будь якого додатку. А Всі розуміють скільки особистих даних вносять незрозуміло куди,І що з ними може скоїти навіть неповнолітній, який ненесе ніякої відповідальності за скоєне. P.S. найміть цього хлопчика хай субсидії через Дію людям оформляє, навряд чи у апараті "державному" є компетентний спіциаліст який складе конкуренцію цій дитині.)))
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