Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 листопада





Про це інформують у "Волиньобленерго".



Отже, з 9:00 до 17:00 на вулиці Володимирській частково не буде світла.



А з 13:30 до 17:00 такі адреси залишаться без електроенергії:



вул.Відродження 12 вв №1№2

вул. Сагайдачного 29 вв№1,2

вул.Відродження 10,12а.

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