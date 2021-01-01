Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 листопада
Сьогодні, 19:00
У Луцьку тимчасово відключать електроенергію завтра, 23 листопада, на деяких вулицях.
Про це інформують у "Волиньобленерго".
Отже, з 9:00 до 17:00 на вулиці Володимирській частково не буде світла.
А з 13:30 до 17:00 такі адреси залишаться без електроенергії:
вул.Відродження 12 вв №1№2
вул. Сагайдачного 29 вв№1,2
вул.Відродження 10,12а.
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Про це інформують у "Волиньобленерго".
Отже, з 9:00 до 17:00 на вулиці Володимирській частково не буде світла.
А з 13:30 до 17:00 такі адреси залишаться без електроенергії:
вул.Відродження 12 вв №1№2
вул. Сагайдачного 29 вв№1,2
вул.Відродження 10,12а.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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