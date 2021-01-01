вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 листопада

Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 листопада
У Луцьку тимчасово відключать електроенергію завтра, 23 листопада, на деяких вулицях.

Про це інформують у "Волиньобленерго".

Отже, з 9:00 до 17:00 на вулиці Володимирській частково не буде світла.

А з 13:30 до 17:00 такі адреси залишаться без електроенергії:

вул.Відродження 12 вв №1№2
вул. Сагайдачного 29 вв№1,2
вул.Відродження 10,12а.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, відключення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До кінця тижня в «Інвесторі» – знижки на всі квартири та комерцію*
Сьогодні, 19:40
15-річний підліток створив фейкову «Дію»
Сьогодні, 19:12
Де у Луцьку не буде світла завтра, 23 листопада
Сьогодні, 19:00
НБУ конкретизував інформацію, яку повинні розкривати небанківські фінустанови*
Сьогодні, 18:15
Взяли під варту волинянина, який зарізав сина своєї співмешканки
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
Де у Луцьку не буде світла завтра, 19 листопада Де у Луцьку не буде світла завтра, 19 листопада
18 листопад, 19:00
Де у Луцьку завтра, 18 листопада, не буде світла Де у Луцьку завтра, 18 листопада, не буде світла
17 листопад, 19:00
Де у Луцьку не буде світла 15 листопада Де у Луцьку не буде світла 15 листопада
14 листопад, 18:50
Де у Луцьку не буде світла завтра, 2 листопада Де у Луцьку не буде світла завтра, 2 листопада
01 листопад, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Список професій з обов'язковим щепленням розширять
Сьогодні, 23:35
 0
Волиняни-призери чемпіонату світу з панкратіону відновили тренування. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
 0
Луцький вчитель готує до ЗНО у TikTok
Сьогодні, 22:13
 0
Луцькі кафе та ресторани перевірили на дотримання карантинних норм. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
 0
На Волині вчителька била та тягала за вуха дев'ятикласника. ВІДЕО
Сьогодні, 20:31
 0
Медіа
відео
1/8