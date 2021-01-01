Погода у Луцьку на завтра, 23 листопада

У Луцьку 23 листопада протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ зі снігом, проте ближче до вечора він повинен стихнути.Про це повідомляє Sinoptik.Вітер буде західний та північно-західний та західний 5,2 м/с - 4,2 м/с. Температура вночі 2-1° тепла, вдень - від 3° до 2° тепла.Народний прогноз погоди:23 листопада вшановується пам’ять апостолів Ераста, Олімпа, Родиона. У народі казали: “З Ераста чекай льодяного насту”. Іній на деревах передвіщав мороз, а туман — тепло. Однак, якщо цього дня на деревах іній лежав зранку, то до самого Введення (4 грудня) морози будуть змінюватися відлигою. Погода у цей час дуже мінлива: “Ераст на все гаразд: і на холод, і на голод, і на хуртовину”.