Погода у Луцьку на завтра, 23 листопада
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 23 листопада протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ зі снігом, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Про це повідомляє Sinoptik.
Вітер буде західний та північно-західний та західний 5,2 м/с - 4,2 м/с. Температура вночі 2-1° тепла, вдень - від 3° до 2° тепла.
Народний прогноз погоди:
23 листопада вшановується пам’ять апостолів Ераста, Олімпа, Родиона. У народі казали: “З Ераста чекай льодяного насту”. Іній на деревах передвіщав мороз, а туман — тепло. Однак, якщо цього дня на деревах іній лежав зранку, то до самого Введення (4 грудня) морози будуть змінюватися відлигою. Погода у цей час дуже мінлива: “Ераст на все гаразд: і на холод, і на голод, і на хуртовину”.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Вітер буде західний та північно-західний та західний 5,2 м/с - 4,2 м/с. Температура вночі 2-1° тепла, вдень - від 3° до 2° тепла.
Народний прогноз погоди:
23 листопада вшановується пам’ять апостолів Ераста, Олімпа, Родиона. У народі казали: “З Ераста чекай льодяного насту”. Іній на деревах передвіщав мороз, а туман — тепло. Однак, якщо цього дня на деревах іній лежав зранку, то до самого Введення (4 грудня) морози будуть змінюватися відлигою. Погода у цей час дуже мінлива: “Ераст на все гаразд: і на холод, і на голод, і на хуртовину”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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