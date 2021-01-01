вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода у Луцьку на завтра, 23 листопада

Погода у Луцьку на завтра, 23 листопада
У Луцьку 23 листопада протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ зі снігом, проте ближче до вечора він повинен стихнути.

Про це повідомляє Sinoptik.

Вітер буде західний та північно-західний та західний 5,2 м/с - 4,2 м/с. Температура вночі 2-1° тепла, вдень - від 3° до 2° тепла.

Народний прогноз погоди:

23 листопада вшановується пам’ять апостолів Ераста, Олімпа, Родиона. У народі казали: “З Ераста чекай льодяного насту”. Іній на деревах передвіщав мороз, а туман — тепло. Однак, якщо цього дня на деревах іній лежав зранку, то до самого Введення (4 грудня) морози будуть змінюватися відлигою. Погода у цей час дуже мінлива: “Ераст на все гаразд: і на холод, і на голод, і на хуртовину”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі кафе та ресторани перевірили на дотримання карантинних норм. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
На Волині вчителька била та тягала за вуха дев'ятикласника. ВІДЕО
Сьогодні, 20:31
Погода у Луцьку на завтра, 23 листопада
Сьогодні, 20:00
До кінця тижня в «Інвесторі» – знижки на всі квартири та комерцію*
Сьогодні, 19:40
15-річний підліток створив фейкову «Дію»
Сьогодні, 19:12
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 21 листопада Погода у Луцьку на завтра, 21 листопада
20 листопад, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 20 листопада Погода у Луцьку на завтра, 20 листопада
19 листопад, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 19 листопада Погода у Луцьку на завтра, 19 листопада
18 листопад, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада
17 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Список професій з обов'язковим щепленням розширять
Сьогодні, 23:35
 0
Волиняни-призери чемпіонату світу з панкратіону відновили тренування. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
 0
Луцький вчитель готує до ЗНО у TikTok
Сьогодні, 22:13
 0
Луцькі кафе та ресторани перевірили на дотримання карантинних норм. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
 0
На Волині вчителька била та тягала за вуха дев'ятикласника. ВІДЕО
Сьогодні, 20:31
 0
Медіа
відео
1/8