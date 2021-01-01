Голови та старости громад Волині стали другими на всеукраїнському турнірі. ФОТО, ВІДЕО

Команда з Волинської області стала срібним призером Всеукраїнських спортивних змагань серед голів та старост територіальних громад.Про це йдеться на сторінці Любешівської тергромади.Турнір відбувався у місті Берегове на Закарпатті.Представники Волині серед яких був і очільник Любешівської громади Олег Кух, зайняла почесне ІІ місце з волейболу.Волиняни розпочали змагання вдало з перемоги над колегами з Тернопільщини, потім програли очільникам громад з Чернівців.Згодом з рахунком 2:1 волинські волейболісти обіграли команду з Донеччини та вийшли у фінал, де поступилися команді з Буковини.Відтак, керівники волинських громад повертаються додому зі "сріблом" змагань.