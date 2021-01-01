Волиняни-призери чемпіонату світу з панкратіону відновили тренування. ВІДЕО





Про це розповів Михайло Савчук.



В національну збірну з панкратіону потрапили семеро атлетів з Волині, Четверо з них стали призерами і привезли додому дві "золоті" та дві "срібні" медалі.



Іван Поремчук здобув золоту медаль серед кадетів у версії "Традішн" у ваговій категорії 75 кілограмів. Спортсмен каже: фінальний поєдинок тривав три хвилини.



Іван Поремчук – чемпіон світу з панкратіонуСуспільне Волинь

"Як виходив на поєдинок – я знав, що виграю і стану чемпіоном світу. Здобув перемогу, балів більше набрав", – розповів призер змагань.



Колега Івана по клубу, Вадим Ковальський, став чемпіоном серед кадетів у ваговій категорії до 66 кілограмів у версії "Фул". "



Вадим Ковальський – чемпіон світу з панкратіонуСуспільне Волинь

Перший поєдинок Вадим Ковальський виграв по балах, ще два – достроково. Таких емоцій ще не було", – каже спортсмен.



Ще двоє волинян Юрій та Іван Пасичі вибороли на чемпіонаті світу срібні нагороди.



Іван Пасич каже: мріє стати чемпіоном світу: "У мене це вже треті світові змагання. Було чотири поєдинки".



Зі слів тренера Андрія Зінчука, свої медалі спортсмени не повезуть додому, а лишать у спортзалі, аби молодші вихованці надихалися прикладом.



Як розповів Михайло Савчук, така кількість спортсменів від області у національній збірній України – вперше: "Для нас це класний показник того, як панкратіон потужно розвивається на Волині".



Наразі спортсмени активно готуються до наступних змагань. 4 грудня у Львові відбудеться Кубок Заходу зі змішаних єдиноборств ММА, де за першість змагатимуться понад 300 атлетів різних вікових груп.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після кількаденного відпочинку четверо волинян, призерів чемпіонату світу з панкратіону, відновили тренування і готуються до нових змагань.Про це розповів Суспільному голова Волинської федерації грепплінгу, панкратіону та бразильського джиу-джитсуВ національну збірну з панкратіону потрапили семеро атлетів з Волині, Четверо з них стали призерами і привезли додому дві "золоті" та дві "срібні" медалі.здобув золоту медаль серед кадетів у версії "Традішн" у ваговій категорії 75 кілограмів. Спортсмен каже: фінальний поєдинок тривав три хвилини.Іван Поремчук – чемпіон світу з панкратіонуСуспільне Волинь"Як виходив на поєдинок – я знав, що виграю і стану чемпіоном світу. Здобув перемогу, балів більше набрав", – розповів призер змагань.Колега Івана по клубу, Вадим Ковальський, став чемпіоном серед кадетів у ваговій категорії до 66 кілограмів у версії "Фул". "Вадим Ковальський – чемпіон світу з панкратіонуСуспільне ВолиньПерший поєдинок Вадим Ковальський виграв по балах, ще два – достроково. Таких емоцій ще не було", – каже спортсмен.Ще двоє волинян Юрій та Іван Пасичі вибороли на чемпіонаті світу срібні нагороди.Іван Пасич каже: мріє стати чемпіоном світу: "У мене це вже треті світові змагання. Було чотири поєдинки".Зі слів тренера Андрія Зінчука, свої медалі спортсмени не повезуть додому, а лишать у спортзалі, аби молодші вихованці надихалися прикладом.Як розповів Михайло Савчук, така кількість спортсменів від області у національній збірній України – вперше: "Для нас це класний показник того, як панкратіон потужно розвивається на Волині".Наразі спортсмени активно готуються до наступних змагань. 4 грудня у Львові відбудеться Кубок Заходу зі змішаних єдиноборств ММА, де за першість змагатимуться понад 300 атлетів різних вікових груп.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію