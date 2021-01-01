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Волиняни-призери чемпіонату світу з панкратіону відновили тренування. ВІДЕО

Волиняни-призери чемпіонату світу з панкратіону відновили тренування. ВІДЕО
Після кількаденного відпочинку четверо волинян, призерів чемпіонату світу з панкратіону, відновили тренування і готуються до нових змагань.

Про це розповів Суспільному голова Волинської федерації грепплінгу, панкратіону та бразильського джиу-джитсу Михайло Савчук.

В національну збірну з панкратіону потрапили семеро атлетів з Волині, Четверо з них стали призерами і привезли додому дві "золоті" та дві "срібні" медалі.

Іван Поремчук здобув золоту медаль серед кадетів у версії "Традішн" у ваговій категорії 75 кілограмів. Спортсмен каже: фінальний поєдинок тривав три хвилини.

Іван Поремчук – чемпіон світу з панкратіонуСуспільне Волинь
"Як виходив на поєдинок – я знав, що виграю і стану чемпіоном світу. Здобув перемогу, балів більше набрав", – розповів призер змагань.

Колега Івана по клубу, Вадим Ковальський, став чемпіоном серед кадетів у ваговій категорії до 66 кілограмів у версії "Фул". "

Вадим Ковальський – чемпіон світу з панкратіонуСуспільне Волинь
Перший поєдинок Вадим Ковальський виграв по балах, ще два – достроково. Таких емоцій ще не було", – каже спортсмен.

Ще двоє волинян Юрій та Іван Пасичі вибороли на чемпіонаті світу срібні нагороди.

Іван Пасич каже: мріє стати чемпіоном світу: "У мене це вже треті світові змагання. Було чотири поєдинки".

Зі слів тренера Андрія Зінчука, свої медалі спортсмени не повезуть додому, а лишать у спортзалі, аби молодші вихованці надихалися прикладом.

Як розповів Михайло Савчук, така кількість спортсменів від області у національній збірній України – вперше: "Для нас це класний показник того, як панкратіон потужно розвивається на Волині".

Наразі спортсмени активно готуються до наступних змагань. 4 грудня у Львові відбудеться Кубок Заходу зі змішаних єдиноборств ММА, де за першість змагатимуться понад 300 атлетів різних вікових груп.


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Теги: Волинь, спорт
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