Російські окупанти кличуть на військову службу колишніх зеків та наркозалежних





Про це повідомляє



З 15 листопада на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях окупанти розпочали проведення чергового збору військовозобов’язаних запасу. З призваними на збори організовано проведення занять з бойової підготовки та тренувань з бойової готовності.



Проведення зборів контролюється комісією штабу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.



Крім того, за наявною інформацією, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях ініціювали пропозицію про дозвіл на офіційному рівні призивати громадян РФ для проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК.



Крім того, командування ЗС РФ продовжує активну агітацію населення на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях для проходження військової служби у складі російських окупаційних військ. Водночас, російське окупаційне командування дозволило оформлення на військову службу за контрактом усіх охочих, у тому числі, осіб з кримінальним минулим та алко- і наркозалежних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність з’єднань і частин так званих 1-го та 2-го армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ.Про це повідомляє АрміяInform , посилаючись на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України.З 15 листопада на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях окупанти розпочали проведення чергового збору військовозобов’язаних запасу. З призваними на збори організовано проведення занять з бойової підготовки та тренувань з бойової готовності.Проведення зборів контролюється комісією штабу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.Крім того, за наявною інформацією, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях ініціювали пропозицію про дозвіл на офіційному рівні призивати громадян РФ для проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК.Крім того, командування ЗС РФ продовжує активну агітацію населення на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях для проходження військової служби у складі російських окупаційних військ. Водночас, російське окупаційне командування дозволило оформлення на військову службу за контрактом усіх охочих, у тому числі, осіб з кримінальним минулим та алко- і наркозалежних.

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