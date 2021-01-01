В кількох єпархіях ПЦУ вшановуватимуть пам'ять луцької шляхтянки

Під час чергового засідання Священного Синоду Православної Церкви України вирішили питання про місцеве вшанування в кількох єпархіях Галшки Гулевичівни.Про це йдеться на сайті ПЦУ.Члени Синоду надали благословення на місцеве шанування у єпархіях на території історичної Волині та у м. Києві відомої православної діячки XVI-XVII століть, сповідниці православної віри, меценатки, фундаторки Київського Братського Богоявленського монастиря та Київської братської школи Єлизавети Василівни Гулевич, відомої також як Галшка Гулевичівна (+1642). День пам’яті праведної Єлизавети відзначатиметься щорічно в день її небесних покровителів – пророка Захарії і праведної Єлисавети, батьків святого Іоанна Хрестителя, 18 вересня (5 вересня ст.ст.)Галшка Гулевичівна - представниця старовинного українського шляхетського роду Гулевичів, меценатка, фундаторка Київського Братського Богоявленського монастиря та Київської братської школи, від якої веде історію Києво-Могилянська академія. Заповідала також гроші Луцькому братству. Опікувалась розвитком духовності та освіти.