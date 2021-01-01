На Волині викопали шматок бурштину рекордного розміру

Працівники «Волиньприродресурс» на землях маневицької громади викопали «сонячний камінь» рекордного розміру.Про це «Віснику+К» розповів директор підприємстваЗа його словами, загалом знахідка заважила б понад два кілограми. Проте від каменя відвалилося два шматки, тож нині «материнський» шматок буквально на пару грамів не дотягує до двох кілограмів. Це, поки що, найбільша знахідка комунального підприємства за рік роботи.Побачити цього красеня скоро можна буде під час виставки в обласній раді, де відбуватиметься черговий аукціон з реалізації «сонячного каміння». Рекордний камінь спеціально підготують до презентації.