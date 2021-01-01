На Волині викопали шматок бурштину рекордного розміру
Сьогодні, 07:31
Працівники «Волиньприродресурс» на землях маневицької громади викопали «сонячний камінь» рекордного розміру.
Про це «Віснику+К» розповів директор підприємства Анатолій Капустюк.
За його словами, загалом знахідка заважила б понад два кілограми. Проте від каменя відвалилося два шматки, тож нині «материнський» шматок буквально на пару грамів не дотягує до двох кілограмів. Це, поки що, найбільша знахідка комунального підприємства за рік роботи.
Побачити цього красеня скоро можна буде під час виставки в обласній раді, де відбуватиметься черговий аукціон з реалізації «сонячного каміння». Рекордний камінь спеціально підготують до презентації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це «Віснику+К» розповів директор підприємства Анатолій Капустюк.
За його словами, загалом знахідка заважила б понад два кілограми. Проте від каменя відвалилося два шматки, тож нині «материнський» шматок буквально на пару грамів не дотягує до двох кілограмів. Це, поки що, найбільша знахідка комунального підприємства за рік роботи.
Побачити цього красеня скоро можна буде під час виставки в обласній раді, де відбуватиметься черговий аукціон з реалізації «сонячного каміння». Рекордний камінь спеціально підготують до презентації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор». ОГЛЯД*
Сьогодні, 09:00
На Волині викопали шматок бурштину рекордного розміру
Сьогодні, 07:31
З 1 грудня на Волині вилов раків буде заборонений
Сьогодні, 05:27
Медіа