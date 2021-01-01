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Список професій з обов'язковим щепленням розширять

Список професій з обов'язковим щепленням розширять
Міністерство охорони здоров'я з 9 грудня розширить перелік професій, для яких вакцинація проти Covid-19 буде обов'язковою.

Про це під час брифінгу 22 листопада повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, - пише "Газета ua".

"Цього разу йдеться про працівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, працівників установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів, працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, як-от Укрпошта, Укрзалізниця та інші", - сказав Віктор Ляшко.

Міністр закликав працівників цих професій не зволікати з вакцинацією, щоб захистити себе й рідних.

Відповідно до переліку, затвердженого наказом МОЗ від 4 жовтня, обов'язковим щепленням підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих адміністрацій та їхніх підрозділів, закладів освіти.

З 8 листопада за наказом МОЗ держслужбовців і викладачів почали відсторонювати від роботи, якщо немає щеплення. Таким громадянам не оплачуватимуть лікарняні.

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Теги: щеплення, коронавірус
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