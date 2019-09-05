В ПЦУ заборонили звершувати богослужіння єпископу, який побив сусідку





Про це йдеться в постанові Синоду ПЦУ, засідання якого відбулося 22 листопада в Синодальній залі Митрополичого дому – Резиденції Предстоятеля Православної Церкви при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі, - пише



Як йдеться на сайті ПЦУ, після завершення одного року з часу прийняття зазначеної Постанови Священний Синод матиме судження про подальше служіння єпископа.



Синод заслухав повідомлення Предстоятеля ПЦУ про справу щодо обвинувачення титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) у порушенні, за яке передбачене суворе канонічне покарання (27 Апостольське правило, 9 правило Константинопольського Двократного собору).



Після заслуховування інформації у справі та особистих пояснень титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика), в яких він частково визнав себе винним у висунутих звинуваченнях, Священний Синод дійшов висновку, що єпископ Адріан (Кулик) дійсно вчинив порушення, за які канонічними правилами (27 Апостольське правило, 9 правило Константинопольського Двократного собору) передбачене суворе покарання.



У зв’язку з цим титулярний єпископ Шепетівський Адріан звільнений на спокій із забороною звершення публічних богослужінь. Після завершення одного року з часу прийняття зазначеної Постанови Священний Синод матиме судження про його подальше служіння.



Як відомо, єпископа Шепетівського Адріана Кулика відсторонили від виконання архієрейських обов’язків та звершення богослужінь на час розслідування справи, за якою його обвинувачують у побитті жінки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Титулярного єпископа Шепетівського ПЦУ Адріана (Кулика) звільнили на спокій із забороною звершення публічних богослужінь.Про це йдеться в постанові Синоду ПЦУ, засідання якого відбулося 22 листопада в Синодальній залі Митрополичого дому – Резиденції Предстоятеля Православної Церкви при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі, - пише РІСУ. Як йдеться на сайті ПЦУ, після завершення одного року з часу прийняття зазначеної Постанови Священний Синод матиме судження про подальше служіння єпископа.Синод заслухав повідомлення Предстоятеля ПЦУ про справу щодо обвинувачення титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) у порушенні, за яке передбачене суворе канонічне покарання (27 Апостольське правило, 9 правило Константинопольського Двократного собору).Після заслуховування інформації у справі та особистих пояснень титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика), в яких він частково визнав себе винним у висунутих звинуваченнях, Священний Синод дійшов висновку, що єпископ Адріан (Кулик) дійсно вчинив порушення, за які канонічними правилами (27 Апостольське правило, 9 правило Константинопольського Двократного собору) передбачене суворе покарання.У зв’язку з цим титулярний єпископ Шепетівський Адріан звільнений на спокій із забороною звершення публічних богослужінь. Після завершення одного року з часу прийняття зазначеної Постанови Священний Синод матиме судження про його подальше служіння.Як відомо, єпископа Шепетівського Адріана Кулика відсторонили від виконання архієрейських обов’язків та звершення богослужінь на час розслідування справи, за якою його обвинувачують у побитті жінки.

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