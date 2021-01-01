Курс валют у Луцьку на 23 листопада





Євро купують за 30,15, продають за 30,30.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.



Щодо польського злотого, то його купують за 6,40, продають за 6,46.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 23 листопада, такий: купівля – 26,785, продаж – 26,938.Євро купують за 30,15, продають за 30,30.Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.Щодо польського злотого, то його купують за 6,40, продають за 6,46.

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