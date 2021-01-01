За останню добу від коронавірусу померли 25 волинян

За минулу добу на Волині зареєстрували 571 новий випадок захворювання на COVID-19 (з них захворіли дітей – 75, медпрацівників – 17).Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Також за добу:Одужали (осіб) – 332,Летальних випадків (осіб) – 25, з них :Луцький район – 13 випадків: Марянівська ТГ (1), Городищенська ТГ (1), Ківерцівська ТГ (4), Луцька ТГ (7),Володимир-Волинський район – 6 випадків: Іваничівська ТГ (2), Нововолинська ТГ (1), Володимир-Волинська ТГ (3),Камінь-Каширський район — 1 випадок ( Маневицька ТГ),Ковельський район – 5 випадків: Велицька ТГ (1), Колодяжненська ТГ (1), Турійська ТГ (2), Вишнівська ТГ (1).Здійснили тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 1396,методом ІФА (осіб) – 242.Нові випадки недуги виявили у:Луцька ТГ – 128 хворихБоратинська ТГ – 9 хворихБерестечківська ТГ – 3 хворихГородищенська ТГ – 3 хворихГорохівська ТГ – 8 хворихДоросинівська ТГ – 1 хворийКіверцівська ТГ – 16 хворихКопачівська ТГ – 11 хворихМар’янівська ТГ – 2 хворихОлицька ТГ – 6 хворихПідгайцівська ТГ – 22 хворихРожищенська ТГ – 16 хворихТорчинська ТГ – 5 хворихЦуманська ТГ – 18 хворихВолодимир-Волинська ТГ – 15 хворихЗатурцівська ТГ – 7 хворихЗимненська ТГ – 1 хворийІваничівська ТГ – 6 хворихЛитовезька ТГ – 4 хворихЛокачинська ТГ – 8 хворихНововолинська ТГ – 73 хворихПавлівська ТГ – 6 хворихПоромівська ТГ – 1 хворийУстилузька ТГ – 5 хворихКамінь-Каширська ТГ – 9 хворихЛюбешівська ТГ – 14 хворихМаневицька ТГ – 16 хворихПрилісненська ТГ – 3 хворихСошичненська ТГ – 5 хворихВишнівська ТГ – 1 хворийГолобська ТГ – 3 хворихГоловненська ТГ – 11 хворихДубечненська ТГ – 7 хворихДубівська ТГ – 5 хворихЗабродівська ТГ – 5 хворихКовельська ТГ – 60 хворийКолодяжненська ТГ – 6 хворихЛюблинецька ТГ – 2 хворихЛюбомльська ТГ – 6 хворихПоворська ТГ – 5 хворихРатнівська ТГ – 3 хворихРівненська ТГ – 4 хворихСереховичівська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 5 хворихТурійська ТГ – 21 хворихШацька ТГ – 5 хворихЗа весь час пандемії в області:захворіли (осіб) – 90511 (з них дітей – 6065 та медичних працівників – 4239),одужали (осіб) – 75 451 (з них дітей – 4599 та медичних працівників – 3886),летальних випадків (осіб) – 1876 (з них медичних працівників – 33).Здійснили тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 375 005,методом ІФА (осіб) – 205 386.