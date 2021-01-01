За останню добу від коронавірусу померли 25 волинян
Сьогодні, 09:25
За минулу добу на Волині зареєстрували 571 новий випадок захворювання на COVID-19 (з них захворіли дітей – 75, медпрацівників – 17).
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
Одужали (осіб) – 332,
Летальних випадків (осіб) – 25, з них :
Луцький район – 13 випадків: Марянівська ТГ (1), Городищенська ТГ (1), Ківерцівська ТГ (4), Луцька ТГ (7),
Володимир-Волинський район – 6 випадків: Іваничівська ТГ (2), Нововолинська ТГ (1), Володимир-Волинська ТГ (3),
Камінь-Каширський район — 1 випадок ( Маневицька ТГ),
Ковельський район – 5 випадків: Велицька ТГ (1), Колодяжненська ТГ (1), Турійська ТГ (2), Вишнівська ТГ (1).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1396,
методом ІФА (осіб) – 242.
Нові випадки недуги виявили у:
Луцький район – 248 хворих:
Луцька ТГ – 128 хворих
Боратинська ТГ – 9 хворих
Берестечківська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 3 хворих
Горохівська ТГ – 8 хворих
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 16 хворих
Копачівська ТГ – 11 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Олицька ТГ – 6 хворих
Підгайцівська ТГ – 22 хворих
Рожищенська ТГ – 16 хворих
Торчинська ТГ – 5 хворих
Цуманська ТГ – 18 хворих
Володимир-Волинський район – 126 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 15 хворих
Затурцівська ТГ – 7 хворих
Зимненська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ – 6 хворих
Литовезька ТГ – 4 хворих
Локачинська ТГ – 8 хворих
Нововолинська ТГ – 73 хворих
Павлівська ТГ – 6 хворих
Поромівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ – 5 хворих
Камінь-Каширський район – 47 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 9 хворих
Любешівська ТГ – 14 хворих
Маневицька ТГ – 16 хворих
Прилісненська ТГ – 3 хворих
Сошичненська ТГ – 5 хворих
Ковельський район – 150 хворих:
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 3 хворих
Головненська ТГ – 11 хворих
Дубечненська ТГ – 7 хворих
Дубівська ТГ – 5 хворих
Забродівська ТГ – 5 хворих
Ковельська ТГ – 60 хворий
Колодяжненська ТГ – 6 хворих
Люблинецька ТГ – 2 хворих
Любомльська ТГ – 6 хворих
Поворська ТГ – 5 хворих
Ратнівська ТГ – 3 хворих
Рівненська ТГ – 4 хворих
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 5 хворих
Турійська ТГ – 21 хворих
Шацька ТГ – 5 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 90511 (з них дітей – 6065 та медичних працівників – 4239),
одужали (осіб) – 75 451 (з них дітей – 4599 та медичних працівників – 3886),
летальних випадків (осіб) – 1876 (з них медичних працівників – 33).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 375 005,
методом ІФА (осіб) – 205 386.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
Одужали (осіб) – 332,
Летальних випадків (осіб) – 25, з них :
Луцький район – 13 випадків: Марянівська ТГ (1), Городищенська ТГ (1), Ківерцівська ТГ (4), Луцька ТГ (7),
Володимир-Волинський район – 6 випадків: Іваничівська ТГ (2), Нововолинська ТГ (1), Володимир-Волинська ТГ (3),
Камінь-Каширський район — 1 випадок ( Маневицька ТГ),
Ковельський район – 5 випадків: Велицька ТГ (1), Колодяжненська ТГ (1), Турійська ТГ (2), Вишнівська ТГ (1).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1396,
методом ІФА (осіб) – 242.
Нові випадки недуги виявили у:
Луцький район – 248 хворих:
Луцька ТГ – 128 хворих
Боратинська ТГ – 9 хворих
Берестечківська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 3 хворих
Горохівська ТГ – 8 хворих
Доросинівська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 16 хворих
Копачівська ТГ – 11 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Олицька ТГ – 6 хворих
Підгайцівська ТГ – 22 хворих
Рожищенська ТГ – 16 хворих
Торчинська ТГ – 5 хворих
Цуманська ТГ – 18 хворих
Володимир-Волинський район – 126 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 15 хворих
Затурцівська ТГ – 7 хворих
Зимненська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ – 6 хворих
Литовезька ТГ – 4 хворих
Локачинська ТГ – 8 хворих
Нововолинська ТГ – 73 хворих
Павлівська ТГ – 6 хворих
Поромівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ – 5 хворих
Камінь-Каширський район – 47 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 9 хворих
Любешівська ТГ – 14 хворих
Маневицька ТГ – 16 хворих
Прилісненська ТГ – 3 хворих
Сошичненська ТГ – 5 хворих
Ковельський район – 150 хворих:
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 3 хворих
Головненська ТГ – 11 хворих
Дубечненська ТГ – 7 хворих
Дубівська ТГ – 5 хворих
Забродівська ТГ – 5 хворих
Ковельська ТГ – 60 хворий
Колодяжненська ТГ – 6 хворих
Люблинецька ТГ – 2 хворих
Любомльська ТГ – 6 хворих
Поворська ТГ – 5 хворих
Ратнівська ТГ – 3 хворих
Рівненська ТГ – 4 хворих
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 5 хворих
Турійська ТГ – 21 хворих
Шацька ТГ – 5 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 90511 (з них дітей – 6065 та медичних працівників – 4239),
одужали (осіб) – 75 451 (з них дітей – 4599 та медичних працівників – 3886),
летальних випадків (осіб) – 1876 (з них медичних працівників – 33).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 375 005,
методом ІФА (осіб) – 205 386.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Червона» зона на Волині діятиме ще щонайменше тиждень
22 листопад, 17:02
«Жовті» COVID-сертифікати дійсні лише місяць
22 листопад, 16:30
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку жінка з власної квартири зробила «наливайку». ФОТО
Сьогодні, 09:37
За останню добу від коронавірусу померли 25 волинян
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 23 листопада
Сьогодні, 09:13
Медіа