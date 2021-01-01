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Пілоту-порушнику, якого перехоплював луцький МіГ-29, повідомили про підозру

Пілоту-порушнику, якого перехоплював луцький МіГ-29, повідомили про підозру
Повідомили про підозру пілоту літака-порушника з Коломиї, на перехоплення якого у серпні Збройні сили України підняли луцький МіГ-29.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За попередньою інформацією, чоловік здійснив виліт на знятому з експлуатації Ан-2 з території незареєстрованого злітно-посадкового майданчика «Косів». Він не погодив маршрут, як це вимагає законодавство. Що могло спровокувати як зіткнення з іншими літаками, так і нищення інфраструктури в результаті можливого падіння через несправність чи невміле управління.

Літак-порушник зафіксувала протиповітряна оборона України, коли той слідував у бік державного кордону на території Чернівецької області.

Оскільки інформація про цей політ в органах обслуговування повітряного руху була відсутня, літак не подавав обов’язкових сигналів розпізнавання, а екіпаж не виходив на зв’язок, то цей інцидент класифікували як порушення державного повітряного простору.

Повітряним командуванням «Захід» Повітряних сил ЗСУ для реагування на виявлену загрозу було прийнято рішення про підйом у повітря екіпажу винищувача МіГ-29 з аеродрому в Луцьку. Пілот винищувача виконав пошук, візуальне розпізнавання та примушування літака-порушника до посадки.

Досудове розслідування встановило, що несанкціонований політ здійснив 45-річний житель Коломиї. Чоловік, не пройшовши навчання та не маючи пілотського посвідчення, підняв у повітря літак Ан-2, випущений 49 років тому і знятий з експлуатації. Виліт він здійснив з території незареєстрованого злітно-посадкового майданчика «Косів», який не має допуску до використання.

Окрім зазначеного зловмисник порушив ще цілу низку авіаційних правил, які регулюють безпеку польотів.

Наразі «повітряному пірату» повідомлено про підозру за ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України. Справу з обвинувальним актом передано до суду.

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Теги: літак, Луцьк, перехоплення, СБУ, МіГ-29
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