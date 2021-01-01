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Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 23 листопада

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 23 листопада
Станом на ранок 23 листопада в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 171 пацієнт.

Про це на своїй фейсбук-сторінці сторінці написав журналіст Андрій Гнатюк.

Під високими потоками кисню перебуває 144 хворих. В реанімації знаходиться 8 хворих, під апаратом ШВЛ - 1.

З усіх, хто там на лікуванні, - 34 у важкому стані, 41 вакцинований: однією дозою - 27, двома дозами - 14.

За минулу добу поступили 13 людей, виписали 25.

Кисню хворі видихали понад 3, 5 тонни, залишалося 15, 4 тонни.

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Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
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