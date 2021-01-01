У Луцьку – сусідський скандал через хату-пустку. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Лучанин Андрій Лягу живе у приватному секторі на вулиці Нахімова. Район, каже, спокійний: за вікном – річка, лебеді плавають, рибалки з ранку до ночі на березі сидять. Увесь цей спокій, каже чоловік, порушив його новий сусід. Місця, куди діти спускалися годувати птахів, а тутешні ловити рибу, знищили.



Впродовж декількох років на цьому місці стояла хата-пустка. В приміщенні часто ночували безхатьки. А часом, кажуть тутешні, і злочинці переховувалися. Нині ж тут руїни. У будинка з’явився новий господар. Щоправда, від хати вже майже нічого не залишив, дав вказівку, стверджує лучанин Андрій, зрівняти із землею. Та все б нічого, якби увесь цемент зі сміттям робочі не почали скидати просто в річку.



“Без попередження. Почалося з того, що все це сміття вони почали зсипати перед нашою ділянкою прямо в ставок. Це добре, що я два дні тому спохватився, це все побачив, призупинив. Викликали поліцію, викликали муніципальні служби”, – розповідає пан Андрій.



Ті, мовляв, оперативно відреагували на закиданий будівельним сміттям берег водойми.



За інформацією місцевих, новий власник земельної ділянки – підприємець, який нібито має декілька хостелів у місті. Найбільше лучанин Андрій боїться, що ділянку на березі річки бізнесмен придбав для будівництва ще одного хостелу. Тим паче, що місце розташування, каже, ідеальне. Чи справді у приватному секторі мають намір збудувати житло для відпочинку – ми спробували з’ясувати у власника земельної ділянки. Однак його телефон – вимкнений. Відтак, право прокоментувати ситуацію ми залишаємо за ним.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хату-пустку – в річку, а замість неї – хостел? У Луцьку розгорівся сусідський скандал: у районі вулиці Ковельської нібито бізнесмен придбав земельну ділянку із старезним будинком. Непотрібну йому аварійну хату розвалює, а сміття намагається “поховати” у річці.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Лучанинживе у приватному секторі на вулиці Нахімова. Район, каже, спокійний: за вікном – річка, лебеді плавають, рибалки з ранку до ночі на березі сидять. Увесь цей спокій, каже чоловік, порушив його новий сусід. Місця, куди діти спускалися годувати птахів, а тутешні ловити рибу, знищили.Впродовж декількох років на цьому місці стояла хата-пустка. В приміщенні часто ночували безхатьки. А часом, кажуть тутешні, і злочинці переховувалися. Нині ж тут руїни. У будинка з’явився новий господар. Щоправда, від хати вже майже нічого не залишив, дав вказівку, стверджує лучанин Андрій, зрівняти із землею. Та все б нічого, якби увесь цемент зі сміттям робочі не почали скидати просто в річку.“Без попередження. Почалося з того, що все це сміття вони почали зсипати перед нашою ділянкою прямо в ставок. Це добре, що я два дні тому спохватився, це все побачив, призупинив. Викликали поліцію, викликали муніципальні служби”, – розповідає пан Андрій.Ті, мовляв, оперативно відреагували на закиданий будівельним сміттям берег водойми.За інформацією місцевих, новий власник земельної ділянки – підприємець, який нібито має декілька хостелів у місті. Найбільше лучанин Андрій боїться, що ділянку на березі річки бізнесмен придбав для будівництва ще одного хостелу. Тим паче, що місце розташування, каже, ідеальне. Чи справді у приватному секторі мають намір збудувати житло для відпочинку – ми спробували з’ясувати у власника земельної ділянки. Однак його телефон – вимкнений. Відтак, право прокоментувати ситуацію ми залишаємо за ним.

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