Де на Волині і на яку зарплату шукають газорізальників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 13:50
Наразі газорізальники потрібні у Луцьку та Нововолинську. Пропонують оплату від 10 до 12 тисяч гривень.
Про вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку візьмуть на роботу трьох газорізальників. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. За деталями: (0332) 72-81-49.
У Нововолинську шукають газорізальника, якому пропонують винагороду в розмірі 10 тисяч гривень на місяць. Щодо вакансії звертайтесь за номером 03344 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).
На зарплату 12 тисяч гривень є пропозиція для газорізальника. Контакти: 03344 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).
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Про вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку візьмуть на роботу трьох газорізальників. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. За деталями: (0332) 72-81-49.
У Нововолинську шукають газорізальника, якому пропонують винагороду в розмірі 10 тисяч гривень на місяць. Щодо вакансії звертайтесь за номером 03344 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).
На зарплату 12 тисяч гривень є пропозиція для газорізальника. Контакти: 03344 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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