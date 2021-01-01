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Де на Волині і на яку зарплату шукають газорізальників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Де на Волині і на яку зарплату шукають газорізальників. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Наразі газорізальники потрібні у Луцьку та Нововолинську. Пропонують оплату від 10 до 12 тисяч гривень.

Про вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.

У Луцьку візьмуть на роботу трьох газорізальників. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. За деталями: (0332) 72-81-49.

У Нововолинську шукають газорізальника, якому пропонують винагороду в розмірі 10 тисяч гривень на місяць. Щодо вакансії звертайтесь за номером 03344 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).

На зарплату 12 тисяч гривень є пропозиція для газорізальника. Контакти: 03344 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).

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Теги: Волинь, Луцьк, робота, вакансії, газорізальник, центр зайнятості
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