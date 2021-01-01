У Луцьку знайшли 8-річного хлопчика, що загубився дорогою зі школи

Учора, 22 листопада,близько 17-ї години, патрульним надійшло повідомлення від заявниці, яка розповіла, що на вулиці Ковельській, що у Луцьку, виявила хлопчика 8-ми років, який загубився і плакав.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, поліцейські поспілкувалися з заявницею, яка виявила хлопчика серед вулиці.Як з’ясувалося, хлопчик після уроків їхав шкільним автобусом додому, однак загубився. Про подію повідомили маму дитини. А згодом забрати братика приїхала його рідна сестра.Патрульні допомогли їм дістатися за місцем проживання.