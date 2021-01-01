У Луцьку знайшли 8-річного хлопчика, що загубився дорогою зі школи
Сьогодні, 11:17
Учора, 22 листопада,близько 17-ї години, патрульним надійшло повідомлення від заявниці, яка розповіла, що на вулиці Ковельській, що у Луцьку, виявила хлопчика 8-ми років, який загубився і плакав.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські поспілкувалися з заявницею, яка виявила хлопчика серед вулиці.
Як з’ясувалося, хлопчик після уроків їхав шкільним автобусом додому, однак загубився. Про подію повідомили маму дитини. А згодом забрати братика приїхала його рідна сестра.
Патрульні допомогли їм дістатися за місцем проживання.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські поспілкувалися з заявницею, яка виявила хлопчика серед вулиці.
Як з’ясувалося, хлопчик після уроків їхав шкільним автобусом додому, однак загубився. Про подію повідомили маму дитини. А згодом забрати братика приїхала його рідна сестра.
Патрульні допомогли їм дістатися за місцем проживання.
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