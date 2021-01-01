У Ковелі біля центральної районної лікарні зведуть дев’ятиповерхівку





Про це пише



Розробником її є приватне підприємство «Ковелькомунпроєкт» на замовлення відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету.



Дозвіл було надано рішенням Ковельської міської ради від 27 лютого 2020 року за №63/49.



Містобудівною документацією на вулиці Івасюка передбачається розміщення восьмиповерхового житлового будинку з поліклінікою та торгово-офісними приміщеннями на першому та цокольному поверхах.

Територія має площу 0,4455 га. Зміни вносяться з метою врахування вимог будівельних норм «Планування і забудова територій» та «Житлові будинки. Основні положення», які набули чинності у 2019 році.

Приведено площу забудови земельної ділянки у відповідність до норм – 25,5% від площі ділянки.



Проєктний житловий будинок буде забезпечений дитячими, спортивними, відпочинковими та господарськими майданчиками згідно із нормами.



Майданчиками для постійного зберігання автомобілів для обслуговування об’єктів громадського призначення та мешканців будинку кількістю 48 машино-місць в межах проєктної території. Решта – 25 машино-місць передбачені на автомобільній стоянці на вулиці Сагайдачного.



Площа забудови складатиме 1279,0,0 кв. м, площа мощення – 2487,0 кв. м, площа озеленення – 1260,0 кв. м.



Пропозиції надаються до 22 грудня 2021 року.



Громадські слухання з обговорення містобудівної документації відбудуться 14 грудня 2021 року о 15:00 в сесійній залі Ковельської міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі розробили містобудівну документацію, якою передбачається розміщення восьмиповерхового житлового будинку з поліклінікою та торгово-офісними приміщеннями на першому та цокольному поверхах на вулиці Івасюка.Про це пише Ковельмедіа Розробником її є приватне підприємство «Ковелькомунпроєкт» на замовлення відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету.Дозвіл було надано рішенням Ковельської міської ради від 27 лютого 2020 року за №63/49.Містобудівною документацією на вулиці Івасюка передбачається розміщення восьмиповерхового житлового будинку з поліклінікою та торгово-офісними приміщеннями на першому та цокольному поверхах.Територія має площу 0,4455 га. Зміни вносяться з метою врахування вимог будівельних норм «Планування і забудова територій» та «Житлові будинки. Основні положення», які набули чинності у 2019 році.Приведено площу забудови земельної ділянки у відповідність до норм – 25,5% від площі ділянки.Проєктний житловий будинок буде забезпечений дитячими, спортивними, відпочинковими та господарськими майданчиками згідно із нормами.Майданчиками для постійного зберігання автомобілів для обслуговування об’єктів громадського призначення та мешканців будинку кількістю 48 машино-місць в межах проєктної території. Решта – 25 машино-місць передбачені на автомобільній стоянці на вулиці Сагайдачного.Площа забудови складатиме 1279,0,0 кв. м, площа мощення – 2487,0 кв. м, площа озеленення – 1260,0 кв. м.Пропозиції надаються до 22 грудня 2021 року.Громадські слухання з обговорення містобудівної документації відбудуться 14 грудня 2021 року о 15:00 в сесійній залі Ковельської міської ради.

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