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Директор кінотеатру «Промінь» стане депутатом райради

Директор кінотеатру «Промінь» стане депутатом райради
Ексдиректор розважального центру «Промінь», а тепер керівник кінотеатру у цьому закладі Дмитро Грелюк буде депутатом Луцької районної ради, членом фракції «Громадянський рух «Свідомі».

Про це стало відомо з його електронної декларації, яку він подав як кандидат у депутати.

У Луцькій районній раді підтвердили інформацію і зауважили, що Дмитро Грелюк у районній раді замінить колегу з «Громадянського руху «Свідомі» Олександра Бондаря, який склав повноваження депутата.

Більше того, у Луцькій райраді відбудеться ще одна депутатська ротація. Катерина Антонюк з фракції «Батьківщина» теж склала повноваження. На її місце прийде нова депутатка Неля Шумчук.

Ймовірно, депутатські мандати їм вручать на сесії 24 грудня.

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Теги: РЦ «Промінь», Дмитро Грелюк, «Громадянський рух «Свідомі»
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Коментарі 1
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Ну понятно, хіба Покровський не забере під своє крило свого заступника по Проміню)
Єдине, чому це пишуть на Волиньпості а не на Конкуренті, непонятно!
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