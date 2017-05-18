Директор кінотеатру «Промінь» стане депутатом райради
Сьогодні, 11:50
Ексдиректор розважального центру «Промінь», а тепер керівник кінотеатру у цьому закладі Дмитро Грелюк буде депутатом Луцької районної ради, членом фракції «Громадянський рух «Свідомі».
Про це стало відомо з його електронної декларації, яку він подав як кандидат у депутати.
У Луцькій районній раді підтвердили інформацію і зауважили, що Дмитро Грелюк у районній раді замінить колегу з «Громадянського руху «Свідомі» Олександра Бондаря, який склав повноваження депутата.
Більше того, у Луцькій райраді відбудеться ще одна депутатська ротація. Катерина Антонюк з фракції «Батьківщина» теж склала повноваження. На її місце прийде нова депутатка Неля Шумчук.
Ймовірно, депутатські мандати їм вручать на сесії 24 грудня.
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Про це стало відомо з його електронної декларації, яку він подав як кандидат у депутати.
У Луцькій районній раді підтвердили інформацію і зауважили, що Дмитро Грелюк у районній раді замінить колегу з «Громадянського руху «Свідомі» Олександра Бондаря, який склав повноваження депутата.
Більше того, у Луцькій райраді відбудеться ще одна депутатська ротація. Катерина Антонюк з фракції «Батьківщина» теж склала повноваження. На її місце прийде нова депутатка Неля Шумчук.
Ймовірно, депутатські мандати їм вручать на сесії 24 грудня.
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Коментарі 1
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