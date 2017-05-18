Директор кінотеатру «Промінь» стане депутатом райради

Ексдиректор розважального центру «Промінь», а тепер керівник кінотеатру у цьому закладібуде депутатом Луцької районної ради, членом фракції «Громадянський рух «Свідомі».Про це стало відомо з його електронної декларації, яку він подав як кандидат у депутати.У Луцькій районній раді підтвердили інформацію і зауважили, що Дмитро Грелюк у районній раді замінить колегу з «Громадянського руху «Свідомі», який склав повноваження депутата.Більше того, у Луцькій райраді відбудеться ще одна депутатська ротація.з фракції «Батьківщина» теж склала повноваження. На її місце прийде нова депутаткаЙмовірно, депутатські мандати їм вручать на сесії 24 грудня.