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Купувала меблі в свого чоловіка: суд покарав головну освітянку Підгайців

Купувала меблі в свого чоловіка: суд покарав головну освітянку Підгайців
Начальниці відділу освіти Підгайцівської сільради Жанні Скороход суд призначив штраф за те, що очолювана нею структура закуповувала меблі у її чоловіка.

Про результати засідання, що відбулося у Луцькому міськрайонному суді 19 листопада, повідомив депутат Підгайцівської громади В’ячеслав Разумовський у фейсбуці.

“Зрозуміло, що це корупція і очевидний конфлікт інтересів. Жанна Калениківна стверджувала в суді, нібито не знала, що це порушення. Хоча прокурор показав суду підписане нею попередження про зловживання службовим становищем.

До речі, прокуратура зафіксувала два епізоди, коли Жанна Скороход купувала меблі в чоловіка, але справи в суді об’єднали і розглядали як одну. Хоча повторне порушення мало б привести до її звільнення”, - розповів він.



Мова про те, що за підготовленими прокуратурою матеріалами у суді було дві справи за ідентичними обвинуваченнями (ст. 172-7 - порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів), проте в процесі розгляду їх об’єднали. Хоча за повторне вчинення такого правопорушення протягом одного року порушника позбавляють права обіймати посаду.

За інформацією електронної системи закупівлі ProZorro, загалом Підгайцівська сільрада та структурні підрозділи цього року закупили у підприємця Скорохода Анатолія Дмитровича меблів на суму 286 тисяч гривень.

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Теги: Жанна Скороход, освіта Підгайці
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