Цьогоріч у Луцьку від п`ятьох малюків відмовились батьки





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Як зазначив начальник служби у справах дітей Федір Шульган, цього року значно зросла кількість звернень до соціальних служб, збільшилась кількість діток, яких забрали з родин. Наприклад, торік з сімей вилучили четверо діток, а цього року за дев’ять місяців таких діток вже десятеро. Випадків позбавлення батьківських прав теж побільшало. Також зросла кількість відмов.



«Якщо торік в Луцьку був один такий випадок, то вже за 9 місяців зафіксовано п’ять відмов. Таке враження, що коронакриза діє не тільки на фізичне здоров’я, а й на психічне. І йдеться про людей, які ніколи не були в полі зору соціальних служб, в тому числі і подружжя, і одинокі матері, до яких досі зауважень не було. Одна мама має трьох дітей, і від однієї новонародженої дитини відмовилась», – розповідає Федір Шульган.



Також, зазначив він, виросла кількість влаштувань у будинок дитини і притулок.



Для того, аби допомогти діткам, які опинилися у таких обставинах, у міській раді підготували проект програми соціально-правового захисту дітей Луцької міської територіальної громади на 2022–2024 роки. На думку авторів, заходи, передбачені в програмі, допоможуть стримувати такі негативні процеси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За дев’ять місяців цього року у Луцькій громаді зафіксували п’ять випадків відмов від новонароджених.Про це пише Інформаційне агентство Волинські новини Як зазначив начальник служби у справах дітей, цього року значно зросла кількість звернень до соціальних служб, збільшилась кількість діток, яких забрали з родин. Наприклад, торік з сімей вилучили четверо діток, а цього року за дев’ять місяців таких діток вже десятеро. Випадків позбавлення батьківських прав теж побільшало. Також зросла кількість відмов.«Якщо торік в Луцьку був один такий випадок, то вже за 9 місяців зафіксовано п’ять відмов. Таке враження, що коронакриза діє не тільки на фізичне здоров’я, а й на психічне. І йдеться про людей, які ніколи не були в полі зору соціальних служб, в тому числі і подружжя, і одинокі матері, до яких досі зауважень не було. Одна мама має трьох дітей, і від однієї новонародженої дитини відмовилась», – розповідає Федір Шульган.Також, зазначив він, виросла кількість влаштувань у будинок дитини і притулок.Для того, аби допомогти діткам, які опинилися у таких обставинах, у міській раді підготували проект програми соціально-правового захисту дітей Луцької міської територіальної громади на 2022–2024 роки. На думку авторів, заходи, передбачені в програмі, допоможуть стримувати такі негативні процеси.

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