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«Повісили всіх собак»: у Луцьку просять не звільняти посадовця

«Повісили всіх собак»: у Луцьку просять не звільняти посадовця
У Луцьку зареєстрували петицію, у якій просять не звільняти з посади директора комунального підприємства «Парки і сквери» Богдана Федончука.

Відповідне звернення до мерії зареєстрував сьогодні, 23 листопада, автор Максим Крисюк.

Нагадаємо, Луцький міський голова Ігор Поліщук звільнив директора КП «Парки і сквери» Богдана Федончука. За словами очільника Луцька, Богдан Федончук допустив серйозні порушення фінансової дисципліни.

«На жодному автомобілі не було працюючого спідометра, що призвело до перевитрат паливно-мастильних матеріалів. У той час, коли директор був у відпустці і виконував обов’язки його заступник, використання пального зменшилося в рази», - розповів Поліщук.

Натомість у петиції переконують, що посадовця хибно звинуватили у злочині.

«Вважаю несправедливим що на нього повісили всіх собак», – пише автор петиції.

Він переконує, що за керівництва Федончука парки Луцька стали чистими, а фінансова ситуація на підприємстві стабілізувалася.

«Якщо за відсутності Богдана Михайловича витрати на пальне скоротились, це свідчить не про те що він злодій, а те що за його керівництва був більший обсяг робіт.

Щодо звинувачень в поганому поливі. Парки і Сквери цього року програли тендер і газони стригли приватні фірми. Стригли траву під нуль, часто не стараючись обминати насадженні квіти. В результаті в середині літа Луцьк перетворився на пустелю і ніякий полив би не врятував ситуації. Коли в минулі роки міські газони стригли працівники КП «Парки і сквери» трава була а бездоганному вигляді не дивлячись на спеку», - запевняє автор звернення.

Автор наводить і інші, на його думку, вагомі аргументи безпідставності обвинувачень посадовця.

Зауважимо, що для того, аби міський голова взяв петицію до розгляду, вона має набрати щонайменше 300 голосів протягом 14 днів.

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Теги: Богдан Федончук, Парки та сквери, звільнення, петиція
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