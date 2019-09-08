«Повісили всіх собак»: у Луцьку просять не звільняти посадовця

Богдана Федончука.



Відповідне



Нагадаємо, Луцький міський голова Ігор Поліщук звільнив директора КП «Парки і сквери» Богдана Федончука. За словами очільника Луцька, Богдан Федончук допустив серйозні порушення фінансової дисципліни.



«На жодному автомобілі не було працюючого спідометра, що призвело до перевитрат паливно-мастильних матеріалів. У той час, коли директор був у відпустці і виконував обов’язки його заступник, використання пального зменшилося в рази», - розповів Поліщук.



Натомість у петиції переконують, що посадовця хибно звинуватили у злочині.



«Вважаю несправедливим що на нього повісили всіх собак», – пише автор петиції.



Він переконує, що за керівництва Федончука парки Луцька стали чистими, а фінансова ситуація на підприємстві стабілізувалася.



«Якщо за відсутності Богдана Михайловича витрати на пальне скоротились, це свідчить не про те що він злодій, а те що за його керівництва був більший обсяг робіт.



Щодо звинувачень в поганому поливі. Парки і Сквери цього року програли тендер і газони стригли приватні фірми. Стригли траву під нуль, часто не стараючись обминати насадженні квіти. В результаті в середині літа Луцьк перетворився на пустелю і ніякий полив би не врятував ситуації. Коли в минулі роки міські газони стригли працівники КП «Парки і сквери» трава була а бездоганному вигляді не дивлячись на спеку», - запевняє автор звернення.



Автор наводить і інші, на його думку, вагомі аргументи безпідставності обвинувачень посадовця.



Зауважимо, що для того, аби міський голова взяв петицію до розгляду, вона має набрати щонайменше 300 голосів протягом 14 днів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зареєстрували петицію, у якій просять не звільняти з посади директора комунального підприємства «Парки і сквери»Відповідне звернення до мерії зареєстрував сьогодні, 23 листопада, автор Максим Крисюк.Нагадаємо, Луцький міський голова. За словами очільника Луцька, Богдан Федончук допустив серйозні порушення фінансової дисципліни.«На жодному автомобілі не було працюючого спідометра, що призвело до перевитрат паливно-мастильних матеріалів. У той час, коли директор був у відпустці і виконував обов’язки його заступник, використання пального зменшилося в рази», - розповів Поліщук.Натомість у петиції переконують, що посадовця хибно звинуватили у злочині.«Вважаю несправедливим що на нього повісили всіх собак», – пише автор петиції.Він переконує, що за керівництва Федончука парки Луцька стали чистими, а фінансова ситуація на підприємстві стабілізувалася.«Якщо за відсутності Богдана Михайловича витрати на пальне скоротились, це свідчить не про те що він злодій, а те що за його керівництва був більший обсяг робіт.Щодо звинувачень в поганому поливі. Парки і Сквери цього року програли тендер і газони стригли приватні фірми. Стригли траву під нуль, часто не стараючись обминати насадженні квіти. В результаті в середині літа Луцьк перетворився на пустелю і ніякий полив би не врятував ситуації. Коли в минулі роки міські газони стригли працівники КП «Парки і сквери» трава була а бездоганному вигляді не дивлячись на спеку», - запевняє автор звернення.Автор наводить і інші, на його думку, вагомі аргументи безпідставності обвинувачень посадовця.Зауважимо, що для того, аби міський голова взяв петицію до розгляду, вона має набрати щонайменше 300 голосів протягом 14 днів.

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