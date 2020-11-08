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Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 листопада

Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 листопада
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у середу, 24 листопада, не буде електропостачання за деякими адресами у Луцьку.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Зокрема, з 9.00 -17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Теремнівська (частково), вул. Кривоноса 23 секції Г,Д,Б,В, вул. Заньковецької.

Також 13:30-17:00 не буде світла на вулицях Семиренка, Стефаника, Боровиковського, Застав’я (частково).

Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за конкретними адресами, просять підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).


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Теги: відключення, світло, електроенергія
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