Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 листопада





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Зокрема, з 9.00 -17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Теремнівська (частково), вул. Кривоноса 23 секції Г,Д,Б,В, вул. Заньковецької.



Також 13:30-17:00 не буде світла на вулицях Семиренка, Стефаника, Боровиковського, Застав’я (частково).



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у середу, 24 листопада, не буде електропостачання за деякими адресами у Луцьку.Про це повідомляє Луцька міська рада.Зокрема, з 9.00 -17:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Теремнівська (частково), вул. Кривоноса 23 секції Г,Д,Б,В, вул. Заньковецької.Також 13:30-17:00 не буде світла на вулицях Семиренка, Стефаника, Боровиковського, Застав’я (частково).Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за конкретними адресами, просять підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).

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