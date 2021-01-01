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Дві вигрібні ями виявили екологи в прибережній смузі озера Світязь

Дві вигрібні ями виявили екологи в прибережній смузі озера Світязь
Дві вигрібні ями, і один літній будиночок виявили екологи в прибережній смузі озера Світязь. Такі результати позапланової перевірки рекреаційної бази «Гушівський хутір» на території Шацького національного природного парку.

Про це пише Центр журналістських розслідувань «Сила правди».

Під час перевірки, що відбулася 4-5 листопада 2021 року, співробітники Державної екологічної інспекції у Волинській області зафіксували порушення Земельного та Водного кодексів, Законів України «Про природно-заповідний фонд» і «Про оцінку впливу на довкілля».

«При огляді території рекреаційного пункту «Гушівський хутір» виявлено будівництво двох свердловин і чотирьох вигрібних ям для накопичення побутових стоків. Дві вигрібні ями облаштовано в межах прибережної захисної смуги озера Світязь, – йдеться в повідомленні від екологів. – На плані прив’язки тимчасових рекреаційних споруд не передбачено встановлення одного з літніх будиночків, який знаходиться найближче до озера. Відповідно до позначеної в плані прив’язки тимчасових рекреаційних споруд межі, будиночок розташований в межах прибережної захисної смуги (на відстані менше як 100 метрів від водного плеса). Також в плані прив’язки не передбачено будівництва вигрібних ям»
Дві вигрібні ями виявили екологи в прибережній смузі озера Світязь

Нагадаємо, раніше «Сила правди» писала про сумнівні рубки на території «Гушівського хутора». Цю територію розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика у 2018 році віддали в довгострокове платне користування вчительці з Любомля Вірі Шереметі. Однак, будиночки, за словами директорки Шацького НПП Марії Христецької, споруджував парк.

Раніше і Державна екологічна і Державна архітектурна інспекції вже намагалася притягнути посадових осіб до відповідальності за самочинне будівництво. Проте безрезультатно. Приписи контрольних органів парк не виконав, а всі постанови оскаржили в судах. Однак відтоді будівництво в «Гушівському хуторі» «заморозили».
Дві вигрібні ями виявили екологи в прибережній смузі озера Світязь

Влітку 2021-го Шацький національний природний парк оприлюднив ескізи будівництва нової відпочинкової зони безповсередньо в акваторії озера Світязь. Водовідведення з 10 дерев’яних будиночків запроєктоване у вигрібну яму, або ж у центральну каналізацію після того, як її підведуть до озера.

Оксана ПЕТРУК.


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Теги: Волинь, Світязь, екологи
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Коментарі 1
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Як став парк, то зникла і риба і птиця, і лосі-олені. А скоро і весь ліс вивезуть з документами на дрова. Давно пора цю непотрібну паразитарну фірму розігнати!
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