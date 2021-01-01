Дві вигрібні ями виявили екологи в прибережній смузі озера Світязь





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Під час перевірки, що відбулася 4-5 листопада 2021 року, співробітники Державної екологічної інспекції у Волинській області зафіксували порушення Земельного та Водного кодексів, Законів України «Про природно-заповідний фонд» і «Про оцінку впливу на довкілля».



«При огляді території рекреаційного пункту «Гушівський хутір» виявлено будівництво двох свердловин і чотирьох вигрібних ям для накопичення побутових стоків. Дві вигрібні ями облаштовано в межах прибережної захисної смуги озера Світязь, – йдеться в повідомленні від екологів. – На плані прив’язки тимчасових рекреаційних споруд не передбачено встановлення одного з літніх будиночків, який знаходиться найближче до озера. Відповідно до позначеної в плані прив’язки тимчасових рекреаційних споруд межі, будиночок розташований в межах прибережної захисної смуги (на відстані менше як 100 метрів від водного плеса). Також в плані прив’язки не передбачено будівництва вигрібних ям»



Нагадаємо, раніше «Сила правди» писала про сумнівні рубки на території «Гушівського хутора». Цю територію розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика у 2018 році віддали в довгострокове платне користування вчительці з Любомля Вірі Шереметі. Однак, будиночки, за словами директорки Шацького НПП Марії Христецької, споруджував парк.



Раніше і Державна екологічна і Державна архітектурна інспекції вже намагалася притягнути посадових осіб до відповідальності за самочинне будівництво. Проте безрезультатно. Приписи контрольних органів парк не виконав, а всі постанови оскаржили в судах. Однак відтоді будівництво в «Гушівському хуторі» «заморозили».



Влітку 2021-го Шацький національний природний парк оприлюднив ескізи будівництва нової відпочинкової зони безповсередньо в акваторії озера Світязь. Водовідведення з 10 дерев’яних будиночків запроєктоване у вигрібну яму, або ж у центральну каналізацію після того, як її підведуть до озера.



Оксана ПЕТРУК.





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