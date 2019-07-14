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У Луцьку п’яний водій скоїв ДТП

У Луцьку п’яний водій скоїв ДТП
Вчора, 22 листопада, близько 16-ї години патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих. Автопригода трапилася на проспекті Відродження, що у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції волині.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 47-річний керманич транспортного засобу Opel Zafira не надав перевагу у русі транспортному засобу Audi Q5, який рухався головною дорогою.

Внаслідок порушення правил маневрування відбулося зіткнення. Окрім цього, у керманича автомобіля Opel патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на стан визначення сп’яніння на місці ДТП. Результат — 1,86 проміле.

На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. Тільки автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
У Луцьку п’яний водій скоїв ДТП

На порушника склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.

Рішення щодо цієї справи і притягнення особи до адміністративної відповідальності та позбавлення права керування, прийматиме суд.

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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