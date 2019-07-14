У Луцьку п’яний водій скоїв ДТП

Вчора, 22 листопада, близько 16-ї години патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих. Автопригода трапилася на проспекті Відродження, що у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції волині.Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 47-річний керманич транспортного засобу Opel Zafira не надав перевагу у русі транспортному засобу Audi Q5, який рухався головною дорогою.Внаслідок порушення правил маневрування відбулося зіткнення. Окрім цього, у керманича автомобіля Opel патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на стан визначення сп’яніння на місці ДТП. Результат — 1,86 проміле.На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. Тільки автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.На порушника склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.Рішення щодо цієї справи і притягнення особи до адміністративної відповідальності та позбавлення права керування, прийматиме суд.