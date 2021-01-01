Волинянка запросила на весілля лікаря, який кілька років тому врятував їй життя
Сьогодні, 20:38
У селі Залізниця Камінь-Каширського району проживає Марія Савонік, яка добре пам`ятає події 5-річної давнини. Тоді вона йшла центральною дорогою рідного села і отямитись не встигла, як опинилася під колесами мотоцикла, яким керував нетверезий водій. Потерпілу із Любешова вночі повезли до обласного центру, де її і вивів із коми лікар-нейрохірург Михайло Ловга.
Про це пише Любешівська газета "Нове життя".
Дівчині довелося пережити дві складні операції на головному мозку, які робили Михайло Ловга та Іван Бобрик, трахеостомія (хірургічна операція, що полягає у розтині передньої стінки трахеї з подальшим уведенням до неї спеціальної трубки, для відновлення дихання).
Важко навіть уявити, що пережили батьки цієї дівчинки, і лікар, коли впродовж майже трьох тижнів потерпіла була у комі. Як пригадує сам Михайло Ловга, він щоденно приходив до цієї дуже складної пацієнтки, часом сидів біля неї у реанімаційному відділенні з надією на будь-які покращення.
На Марійку чекав складний і тривалий процес відновлення, реабілітація. Бо ж у стінах медичного закладу юнка провела близько трьох місяців. За цей час, зізнається Марія Савонік, лікар-нейрохірург став для неї досить близькою людиною, бо ж дійсно врятував їй життя. Тож досить зворушливою була їхня випадкова зустріч в одному із торговельних закладів Луцька, яка відбулася кілька років тому, коли Марійка навчалася у виші.
А ще вона упевнено каже: коли формувала список гостей на своє весілля, то відразу ж вписала туди прізвище свого рятівника.
…Через 5 років неочікуваний дзвінок: «Михайле Івановичу, це Марія. Вибачте, що турбую у вихідний. Хочу запросити Вас на весілля!». Я, звичайно, погодився. Але потім трохи сумнівався, чи варто мені їхати, адже асоціації зі мною не про найприємніші часи. Не хотілося в день весілля нагадувати про ту страшну трагедію… Але був повторний дзвінок батька через кілька днів, і його відповідь на мої сумніви: «Ми би Вас не запрошували, якби не хотіли бачити», – ділиться вже спогадами Михайло Ловга.
Натомість сама Марія Савонік каже: вона ні на мить не сумнівалася, що її лікар приїде у Залізницю і розділить із нею радість весільного дня. Але всі зібралися, встигли вже й привітати молодят, сісти за святковий стіл. А довгоочікуваного гостя так і не було…
Та й, мабуть, тоді, у ті такі щемливі моменти, ніхто із присутніх у бенкетному залі не стримав сліз. Бо ж хіба можна залишитися байдужим від споглядання, як лікар пройшов через весь зал, підійшов до красуні-нареченої, обійняв її і привітав із найщасливішим днем у житті, якого могло би ніколи й не бути, якби не цей нейрохірург. Тож не дивно, що всі весільні гості встали та хором промовили для Михайла Ловги: «Дякуємо!».
Виявляється, лікар просто не міг приїхати до Залізниці раніше. Адже тієї вересневої п’ятниці, коли Савоніки святкували весілля, він вранці у Луцьку робив важку операцію. І лише після її закінчення таки проїхав 150 кілометрів, аби привітати «тендітну на вигляд, але неймовірно сильну і мужню дівчинку Марію».
"Я була надзвичайно рада побачити Михайла Івановича. Бо ж він для мене – рідна людина. І я дуже щаслива, що він розділив зі мною радість дня мого весілля», – зізнається Марія Савонік.
Не приховує емоцій із приводу відвідин цієї події і Михайло Ловга: «Дякую цьому неймовірному сімейству за можливість порадіти великій перемозі в такий спосіб. Саме такі випадки «підживлюють» нас, лікарів, і надають сили та бажання рухатись у правильному напрямку. Впевнений, Марія достатньо настраждалася, щоб далі тільки насолоджуватися щасливому і радісному сімейному життю».
Наталія МУХА.
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Про це пише Любешівська газета "Нове життя".
Дівчині довелося пережити дві складні операції на головному мозку, які робили Михайло Ловга та Іван Бобрик, трахеостомія (хірургічна операція, що полягає у розтині передньої стінки трахеї з подальшим уведенням до неї спеціальної трубки, для відновлення дихання).
Важко навіть уявити, що пережили батьки цієї дівчинки, і лікар, коли впродовж майже трьох тижнів потерпіла була у комі. Як пригадує сам Михайло Ловга, він щоденно приходив до цієї дуже складної пацієнтки, часом сидів біля неї у реанімаційному відділенні з надією на будь-які покращення.
На Марійку чекав складний і тривалий процес відновлення, реабілітація. Бо ж у стінах медичного закладу юнка провела близько трьох місяців. За цей час, зізнається Марія Савонік, лікар-нейрохірург став для неї досить близькою людиною, бо ж дійсно врятував їй життя. Тож досить зворушливою була їхня випадкова зустріч в одному із торговельних закладів Луцька, яка відбулася кілька років тому, коли Марійка навчалася у виші.
А ще вона упевнено каже: коли формувала список гостей на своє весілля, то відразу ж вписала туди прізвище свого рятівника.
…Через 5 років неочікуваний дзвінок: «Михайле Івановичу, це Марія. Вибачте, що турбую у вихідний. Хочу запросити Вас на весілля!». Я, звичайно, погодився. Але потім трохи сумнівався, чи варто мені їхати, адже асоціації зі мною не про найприємніші часи. Не хотілося в день весілля нагадувати про ту страшну трагедію… Але був повторний дзвінок батька через кілька днів, і його відповідь на мої сумніви: «Ми би Вас не запрошували, якби не хотіли бачити», – ділиться вже спогадами Михайло Ловга.
Натомість сама Марія Савонік каже: вона ні на мить не сумнівалася, що її лікар приїде у Залізницю і розділить із нею радість весільного дня. Але всі зібралися, встигли вже й привітати молодят, сісти за святковий стіл. А довгоочікуваного гостя так і не було…
Та й, мабуть, тоді, у ті такі щемливі моменти, ніхто із присутніх у бенкетному залі не стримав сліз. Бо ж хіба можна залишитися байдужим від споглядання, як лікар пройшов через весь зал, підійшов до красуні-нареченої, обійняв її і привітав із найщасливішим днем у житті, якого могло би ніколи й не бути, якби не цей нейрохірург. Тож не дивно, що всі весільні гості встали та хором промовили для Михайла Ловги: «Дякуємо!».
Виявляється, лікар просто не міг приїхати до Залізниці раніше. Адже тієї вересневої п’ятниці, коли Савоніки святкували весілля, він вранці у Луцьку робив важку операцію. І лише після її закінчення таки проїхав 150 кілометрів, аби привітати «тендітну на вигляд, але неймовірно сильну і мужню дівчинку Марію».
"Я була надзвичайно рада побачити Михайла Івановича. Бо ж він для мене – рідна людина. І я дуже щаслива, що він розділив зі мною радість дня мого весілля», – зізнається Марія Савонік.
Не приховує емоцій із приводу відвідин цієї події і Михайло Ловга: «Дякую цьому неймовірному сімейству за можливість порадіти великій перемозі в такий спосіб. Саме такі випадки «підживлюють» нас, лікарів, і надають сили та бажання рухатись у правильному напрямку. Впевнений, Марія достатньо настраждалася, щоб далі тільки насолоджуватися щасливому і радісному сімейному життю».
Наталія МУХА.
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