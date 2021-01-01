У Луцьку – ДТП: мікроавтобус «Мерседес» збив скутериста





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Зі слів свідків, близько 13.20 навпроти гіпермаркету «Там Там» мікроавтобус «Мерседес» збив скутериста.



На місці працює поліція, також є швидка. Наразі постраждалий скутерист перебуває у швидкій, його доправлять у лікарню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода, під час якої постраждав водій скутера, трапилася на проспекті Соборності в Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів свідків, близько 13.20 навпроти гіпермаркету «Там Там» мікроавтобус «Мерседес» збив скутериста.На місці працює поліція, також є швидка. Наразі постраждалий скутерист перебуває у швидкій, його доправлять у лікарню.

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