У Луцьку – ДТП: мікроавтобус «Мерседес» збив скутериста
Сьогодні, 14:14
Дорожньо-транспортна пригода, під час якої постраждав водій скутера, трапилася на проспекті Соборності в Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків, близько 13.20 навпроти гіпермаркету «Там Там» мікроавтобус «Мерседес» збив скутериста.
На місці працює поліція, також є швидка. Наразі постраждалий скутерист перебуває у швидкій, його доправлять у лікарню.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків, близько 13.20 навпроти гіпермаркету «Там Там» мікроавтобус «Мерседес» збив скутериста.
На місці працює поліція, також є швидка. Наразі постраждалий скутерист перебуває у швидкій, його доправлять у лікарню.
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