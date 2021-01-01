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У Луцьку – ДТП: мікроавтобус «Мерседес» збив скутериста

У Луцьку – ДТП: мікроавтобус «Мерседес» збив скутериста
Дорожньо-транспортна пригода, під час якої постраждав водій скутера, трапилася на проспекті Соборності в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів свідків, близько 13.20 навпроти гіпермаркету «Там Там» мікроавтобус «Мерседес» збив скутериста.

На місці працює поліція, також є швидка. Наразі постраждалий скутерист перебуває у швидкій, його доправлять у лікарню.
У Луцьку – ДТП: мікроавтобус «Мерседес» збив скутериста

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Теги: Луцьк, ДТП, скутер
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