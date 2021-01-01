Якою буде погода на Волині у середу, 24 листопада





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Інформують, що видимість становитиме 2-4 км. Вітер буде південно-західним, 5-10 м/с.



Температура в області вночі буде від 3° тепла до 2° морозу,

вдень 2-7° тепла.



У Луцьку вночі прогнозують від 1° тепла до 1° морозу, вдень 4-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 24 листопада, на Волині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Інформують, що видимість становитиме 2-4 км. Вітер буде південно-західним, 5-10 м/с.Температура в області вночі буде від 3° тепла до 2° морозу,вдень 2-7° тепла.У Луцьку вночі прогнозують від 1° тепла до 1° морозу, вдень 4-6° тепла.

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