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Якою буде погода на Волині у середу, 24 листопада

Якою буде погода на Волині у середу, 24 листопада
Завтра, 24 листопада, на Волині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Інформують, що видимість становитиме 2-4 км. Вітер буде південно-західним, 5-10 м/с.

Температура в області вночі буде від 3° тепла до 2° морозу,
вдень 2-7° тепла.

У Луцьку вночі прогнозують від 1° тепла до 1° морозу, вдень 4-6° тепла.

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Теги: погода, 24 листопада
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