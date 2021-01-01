Якою буде погода на Волині у середу, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
Завтра, 24 листопада, на Волині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують, що видимість становитиме 2-4 км. Вітер буде південно-західним, 5-10 м/с.
Температура в області вночі буде від 3° тепла до 2° морозу,
вдень 2-7° тепла.
У Луцьку вночі прогнозують від 1° тепла до 1° морозу, вдень 4-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Інформують, що видимість становитиме 2-4 км. Вітер буде південно-західним, 5-10 м/с.
Температура в області вночі буде від 3° тепла до 2° морозу,
вдень 2-7° тепла.
У Луцьку вночі прогнозують від 1° тепла до 1° морозу, вдень 4-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода на Волині у середу, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
Майстриня з Луцька виготовляє в’язані іграшки. ФОТО.ВІДЕО.
Сьогодні, 19:30
Де у Луцьку не буде світла завтра, 24 листопада
Сьогодні, 19:00
Медіа