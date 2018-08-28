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У Луцьку приміщення книгарні «Освіта» продали за 16,1 млн

У Луцьку приміщення книгарні «Освіта» продали за 16,1 млн
Аукціон з продажу комунального приміщення площею 174.4 метри квадратні за адресою пр. Волі, 8 (колишній магазин "Освіта") відбувся сьогодні, 23 листопада. Він завершився на сумі 16 112 000, 00 грн.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

«Аукціон з продажу комунального приміщення площею 174.4 метри квадратні за адресою пр. Волі, 8 (колишній магазин "Освіта") завершився на сумі 16 112 000, 00 грн. В разі підписання договору переможцем, ця сума надійде до міського бюджету», – написав мер.

У грудні 2020 року майнова комісія Волинської обласної ради ініціювала звернення щодо передачі книгарні «Освіта» у комунальну власність Луцька. Рішення про приватизацію цього об’єкта депутати міської ради ухвалили під час сесії у серпні 2021 року. Приміщення розміщене в кутовій частині 4-поверхового житлового будинку з фасадним виходом на центральний проспект міста. Загальна площа – 174,4 кв м.

Стартова ціна лоту була 5,567 мільйона гривень. У результаті торгів ціна виросла майже утричі.

Переможцем стало ТОВ «Окфест» з Івано-Франківська.

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Теги: Волинь, Луцьк, книгарня, продаж
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