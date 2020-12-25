Майстриня з Луцька виготовляє в’язані іграшки. ФОТО.ВІДЕО.

Олена Перекрест в’яже гачком іграшки: ляльок, зайчиків, ведмедиків, єдинорогів. Каже, що її вироби – із душею, адже у кожен вкладає часточку власної душі.



Про своє захоплення жінка розповіла у програмі «Ранок LIVE» на



Олена Перекрест зізналася, що перш ніж узятися за іграшки, змінила кілька захоплень.



«Раніше я пробувала робити кошики із паперових трубочок, потім робила біжутерію з бісеру. До ночі сиділа, але зрозуміла, що це не те. Після цього вишила бісером декілька картин. Одна й досі лежить і не йде мені. А в’язання мене затягнуло, і вже рік я цим займаюся», – каже майстриня.



Спочатку в’язала пледи, а потім перейшла на іграшки. Коли зробила першу іграшку, зрозуміла, що їй це вдається, і почала шукати ідеї. Готові вироби фотографувала і виставляла в Інтернеті – тоді й почали їх у майстрині замовляти.



«Я зрозуміла, що це моє і що мені потрібно розвиватися у цьому напрямку», – зауважує жінка.



Для виготовлення іграшок використовує пряжу двох видів: плюшеву і котонову.



«На плюшевій пряжі очі і носики кріпляться безпечно – дитина не зможе їй витягти ніяк. Наповнювач – холофайбер. Він теж не шкідливий, не алергічний для дитини. Тому ці іграшки безпечні для найменших дітей», – запевняє майстриня.



Жінка вважає, що її іграшки – з душею.



«Коли я їх в’яжу, я ж не працюю, як на якомусь конвеєрі, щоб від мене відчепилися. Завжди вкладаєш частинку своєї душі у цю іграшку. І коли тобі пишуть слова похвали і вдячності, наче з’являються крила – просто літаєш від щастя від того, що ти можеш подарувати таку радість для маленьких замовників», – ділиться Олена Перекрест.



Каже, що найпопулярнішою іграшкою в її майстерні є зайчик – за пів року зв’язала їх понад 100. Також замовники полюбляють ляльок, єдинорогів, ведмедиків, піжамниці. Дві однакові іграшки зробити не виходить – вони завжди чимось різнитимуться.



«У всьому мені допомагає мама. Я їй дуже вдячна, що вона мене навчила в’язати. Зазвичай вона в’яже деталі, а все збираю, формую», – розповідає майстриня.



Додає, що до новорічних свят уже підготувала нові ідеї. Це будуть діди морози, снігуроньки, сніговички, а оскільки наступний рік – рік Тигра, то серед її майбутніх виробів будуть і тигри.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкав’яже гачком іграшки: ляльок, зайчиків, ведмедиків, єдинорогів. Каже, що її вироби – із душею, адже у кожен вкладає часточку власної душі.Про своє захоплення жінка розповіла у програмі «Ранок LIVE» на 12 каналі 23 листопада.Олена Перекрест зізналася, що перш ніж узятися за іграшки, змінила кілька захоплень.«Раніше я пробувала робити кошики із паперових трубочок, потім робила біжутерію з бісеру. До ночі сиділа, але зрозуміла, що це не те. Після цього вишила бісером декілька картин. Одна й досі лежить і не йде мені. А в’язання мене затягнуло, і вже рік я цим займаюся», – каже майстриня.Спочатку в’язала пледи, а потім перейшла на іграшки. Коли зробила першу іграшку, зрозуміла, що їй це вдається, і почала шукати ідеї. Готові вироби фотографувала і виставляла в Інтернеті – тоді й почали їх у майстрині замовляти.«Я зрозуміла, що це моє і що мені потрібно розвиватися у цьому напрямку», – зауважує жінка.Для виготовлення іграшок використовує пряжу двох видів: плюшеву і котонову.«На плюшевій пряжі очі і носики кріпляться безпечно – дитина не зможе їй витягти ніяк. Наповнювач – холофайбер. Він теж не шкідливий, не алергічний для дитини. Тому ці іграшки безпечні для найменших дітей», – запевняє майстриня.Жінка вважає, що її іграшки – з душею.«Коли я їх в’яжу, я ж не працюю, як на якомусь конвеєрі, щоб від мене відчепилися. Завжди вкладаєш частинку своєї душі у цю іграшку. І коли тобі пишуть слова похвали і вдячності, наче з’являються крила – просто літаєш від щастя від того, що ти можеш подарувати таку радість для маленьких замовників», – ділиться Олена Перекрест.Каже, що найпопулярнішою іграшкою в її майстерні є зайчик – за пів року зв’язала їх понад 100. Також замовники полюбляють ляльок, єдинорогів, ведмедиків, піжамниці. Дві однакові іграшки зробити не виходить – вони завжди чимось різнитимуться.«У всьому мені допомагає мама. Я їй дуже вдячна, що вона мене навчила в’язати. Зазвичай вона в’яже деталі, а все збираю, формую», – розповідає майстриня.Додає, що до новорічних свят уже підготувала нові ідеї. Це будуть діди морози, снігуроньки, сніговички, а оскільки наступний рік – рік Тигра, то серед її майбутніх виробів будуть і тигри.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію