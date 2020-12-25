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Майстриня з Луцька виготовляє в’язані іграшки. ФОТО.ВІДЕО.

Майстриня з Луцька виготовляє в’язані іграшки. ФОТО.ВІДЕО.
Лучанка Олена Перекрест в’яже гачком іграшки: ляльок, зайчиків, ведмедиків, єдинорогів. Каже, що її вироби – із душею, адже у кожен вкладає часточку власної душі.

Про своє захоплення жінка розповіла у програмі «Ранок LIVE» на 12 каналі 23 листопада.

Олена Перекрест зізналася, що перш ніж узятися за іграшки, змінила кілька захоплень.

«Раніше я пробувала робити кошики із паперових трубочок, потім робила біжутерію з бісеру. До ночі сиділа, але зрозуміла, що це не те. Після цього вишила бісером декілька картин. Одна й досі лежить і не йде мені. А в’язання мене затягнуло, і вже рік я цим займаюся», – каже майстриня.

Спочатку в’язала пледи, а потім перейшла на іграшки. Коли зробила першу іграшку, зрозуміла, що їй це вдається, і почала шукати ідеї. Готові вироби фотографувала і виставляла в Інтернеті – тоді й почали їх у майстрині замовляти.

«Я зрозуміла, що це моє і що мені потрібно розвиватися у цьому напрямку», – зауважує жінка.
Майстриня з Луцька виготовляє в’язані іграшки. ФОТО.ВІДЕО.

Для виготовлення іграшок використовує пряжу двох видів: плюшеву і котонову.

«На плюшевій пряжі очі і носики кріпляться безпечно – дитина не зможе їй витягти ніяк. Наповнювач – холофайбер. Він теж не шкідливий, не алергічний для дитини. Тому ці іграшки безпечні для найменших дітей», – запевняє майстриня.

Жінка вважає, що її іграшки – з душею.

«Коли я їх в’яжу, я ж не працюю, як на якомусь конвеєрі, щоб від мене відчепилися. Завжди вкладаєш частинку своєї душі у цю іграшку. І коли тобі пишуть слова похвали і вдячності, наче з’являються крила – просто літаєш від щастя від того, що ти можеш подарувати таку радість для маленьких замовників», – ділиться Олена Перекрест.

Каже, що найпопулярнішою іграшкою в її майстерні є зайчик – за пів року зв’язала їх понад 100. Також замовники полюбляють ляльок, єдинорогів, ведмедиків, піжамниці. Дві однакові іграшки зробити не виходить – вони завжди чимось різнитимуться.
Майстриня з Луцька виготовляє в’язані іграшки. ФОТО.ВІДЕО.

«У всьому мені допомагає мама. Я їй дуже вдячна, що вона мене навчила в’язати. Зазвичай вона в’яже деталі, а все збираю, формую», – розповідає майстриня.

Додає, що до новорічних свят уже підготувала нові ідеї. Це будуть діди морози, снігуроньки, сніговички, а оскільки наступний рік – рік Тигра, то серед її майбутніх виробів будуть і тигри.


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Теги: Луцьк, іграшки, нитки, захоплення
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