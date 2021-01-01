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На проспекті Соборності у Луцьку скутерист в`їхав у мікроавтобус: був п`яний і без прав

На проспекті Соборності у Луцьку скутерист в`їхав у мікроавтобус: був п`яний і без прав
Сьогодні, 23 листопада, близько 13 години на проспекті Соборності у Луцьку водій скутера не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся із мікроавтобусом.

Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції.

Від удару скутер перевернувся, а 47-річний керманич впав, його доставили в лікарню для обстеження, від госпіталізації чоловік відмовився. Інший учасник ДТП не постраждав.

Як повідомили у патрульній поліції Волині, керманич скутера SYM ORBIT II 150 не вибрав безпечної швидкості руху, не стежив за дорожньою обстановкою, внаслідок чого здійснив зіткнення з Mercedes-Benz Sprinter, який рухався попереду.

У керманича скутера патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння останній відмовився у присутності двох свідків.

Також патрульні встановили, що він вже притягався двічі до відповідальності за керування у стані сп’яніння та позбавлений права керування.

На винуватця ДТП патрульні склали адміністративні матеріали за ч.3 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами), ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не мала поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) та ч.6 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку) КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП, скутерист
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Коментарі 1
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Що ви пишет?товодій мерседеса збив скутериста то скутерист в'їхав в мерседес...чую дзвін але не знаю де він і так через одну статтю
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