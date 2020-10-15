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Бензин здешевшає: Мінекономіки встановило нові граничні ціни на пальне

Бензин здешевшає: Мінекономіки встановило нові граничні ціни на пальне
Міністерство економіки встановило нову граничну вартість бензину та дизельного пального. Тепер, відштовхуючись від неї, автозаправні станції можуть встановлювати свою націнку.

Згідно з рішенням Мінекономіки, середня вартість 1 л дизельного палива ULSD 10 ppm становить 23,83 грн, а 1 л бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm – 27,15 грн, пише видання Факти.

Якщо порівнювати з початком листопада, літр дизпалива здешевшає на 72 копійки (з 24,55 грн до 23,83 грн), а от бензин здешевшає на 1,03 грн (з 28,18 грн до 27,15 грн).

Тому тепер з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 32,15 грн за літр, дизельного палива – 30,83 грн за літр.

У травні цього року Кабінет міністрів запровадив тимчасове держрегулювання цін на бензин і дизель в Україні. Тоді уряд ухвалив постанову, відповідно до якої граничні рівні торговельної надбавки АЗС до середньої ціни дизельного палива повинні становити не вище 7 грн/л, а бензину – не вище 5 грн/л.

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Теги: бензин, пальне
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