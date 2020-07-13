Повідомили, чи варто волинянам сподіватися на швидкий вихід із «червоної» зони

Епідемічний моніторинг на Волині свідчить про перевищення індикаторних показників і наразі вони відповідають показникам «червоної» зони небезпеки.Про це йшлося сьогодні, 23 листопада, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Головний державний санітарний лікар областірозповіла, що епідеміологів турбує ріст коефіцієнту виявлення нових випадків інфікування COVID-19, який три дні поспіль перевищує нормативний (20%) і вказує на високий рівень захворюваності.Також перевищений показник рівня госпіталізацій (становить 76–78 на 100 тис. населення при нормативному 60 на 100 тис. населення).Окрім того, залишається на високому рівні завантаженість ліжок з киснем (коливається в межах 56% — 58% (при нормативному не більше 65%).Показник рівня захворюваності на COVID-19 в області перевищує в 10 разів (нормативний 75 на 100 тис. населення).Наталія Янко додала, що щоденно кількість захворілих в області коливається в межах 600 – 700 випадків, за вихідні кількість людей, що звернулись за медичною допомогою дещо знижується. 95% серед захворілих – це невакциновані особи.Така статистика, зауважила Наталія Янко, поки не свідчить про те, що вже з понеділка, 29 листопада, Волинь покине «червону» зону карантину.У цьому переконана також і інша спікерка брифінгу – заступниця начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації. За її словами, показники не дозволять області вже найближчими днями вийти з «червоної» зони.Епідеміологи та медики також закликали людей вакцинуватися, аби зменшити рівень захворюваності та завантаженості ліжок із доступом до кисню й таким чином швидше вийти із «червоної» зони.