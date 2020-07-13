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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, чи варто волинянам сподіватися на швидкий вихід із «червоної» зони

Повідомили, чи варто волинянам сподіватися на швидкий вихід із «червоної» зони
Епідемічний моніторинг на Волині свідчить про перевищення індикаторних показників і наразі вони відповідають показникам «червоної» зони небезпеки.

Про це йшлося сьогодні, 23 листопада, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що епідеміологів турбує ріст коефіцієнту виявлення нових випадків інфікування COVID-19, який три дні поспіль перевищує нормативний (20%) і вказує на високий рівень захворюваності.

Також перевищений показник рівня госпіталізацій (становить 76–78 на 100 тис. населення при нормативному 60 на 100 тис. населення).
Окрім того, залишається на високому рівні завантаженість ліжок з киснем (коливається в межах 56% — 58% (при нормативному не більше 65%).
Показник рівня захворюваності на COVID-19 в області перевищує в 10 разів (нормативний 75 на 100 тис. населення).

Наталія Янко додала, що щоденно кількість захворілих в області коливається в межах 600 – 700 випадків, за вихідні кількість людей, що звернулись за медичною допомогою дещо знижується. 95% серед захворілих – це невакциновані особи.

Така статистика, зауважила Наталія Янко, поки не свідчить про те, що вже з понеділка, 29 листопада, Волинь покине «червону» зону карантину.

У цьому переконана також і інша спікерка брифінгу – заступниця начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяна Трач. За її словами, показники не дозволять області вже найближчими днями вийти з «червоної» зони.

Епідеміологи та медики також закликали людей вакцинуватися, аби зменшити рівень захворюваності та завантаженості ліжок із доступом до кисню й таким чином швидше вийти із «червоної» зони.


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Теги: коронавірус, показники
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