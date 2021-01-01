Для лікарні на Волині придбають кисневий генератор за 6 мільйонів
Сьогодні, 17:17
За кошти з державного бюджету для лікарні у Володимирі-Волинському придбають кисневий генератор, орієнтовною вартістю у 6 мільйонів гривень.
Про це під час брифінгу 23 листопада поінформував голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка, пише Буг.
З його слів, днями під час зустріч із першою заступницею міністра охорони здоров’я України Іриною Микичак у столиці підтвердили інформацію про те, що для Володимир-Волинського ТМО придбають кисневий генератор. Його орієнтовна вартість становить 6 мільйонів гривень.
«Нам підтвердили те, що виділять кошти з бюджету на придбання кисневого генератора для Володимир-Волинського ТМО, оскільки у постанові було вказано, що буцімто коштів на забезпечення опорних лікарень немає. Ми дуже хвилювалися, що втратимо таку можливість, але все-таки кисневий генератор за кошти з держбюджету придбають, а також профінансують його монтаж», – зазначив посадовець.
Він наголосив, що такий потужний генератор забезпечить якісним киснем значно більшу кількість ліжок.
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Про це під час брифінгу 23 листопада поінформував голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка, пише Буг.
З його слів, днями під час зустріч із першою заступницею міністра охорони здоров’я України Іриною Микичак у столиці підтвердили інформацію про те, що для Володимир-Волинського ТМО придбають кисневий генератор. Його орієнтовна вартість становить 6 мільйонів гривень.
«Нам підтвердили те, що виділять кошти з бюджету на придбання кисневого генератора для Володимир-Волинського ТМО, оскільки у постанові було вказано, що буцімто коштів на забезпечення опорних лікарень немає. Ми дуже хвилювалися, що втратимо таку можливість, але все-таки кисневий генератор за кошти з держбюджету придбають, а також профінансують його монтаж», – зазначив посадовець.
Він наголосив, що такий потужний генератор забезпечить якісним киснем значно більшу кількість ліжок.
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