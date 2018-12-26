«Червона зона» на Волині: поліція склала 570 адмінпротоколів на порушників карантину

На території Волинської області з 8 листопада введено «червоний» рівень епіднебезпеки. За цей період поліцейські здійснили майже 377 рейдів, під час яких перевірили понад 5 тисяч суб’єктів господарювання та близько 1900 правил пасажирських перевезень.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Співробітники поліції склали 570 протоколів за ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З них за ч.1 ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення складено – 33 протоколи. За ч.2 ст.44-3 (перебування в громадських будинках, громадському транспорті під час дії карантину без захисних масок) Кодексу України про адміністративні правопорушення – 537 протоколів.Зазначається, що за цими адмінматеріалами, суди та органи поліції прийняли рішення про накладення на правопорушників штрафу на загальну суму понад 100 тисяч гривень.