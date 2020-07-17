З Житомира до Луцька курсуватиме потяг





Про це пише інтернет-видання



Також зміниться графік руху потяга, до Львова він прибуватиме на годину пізніше.



Загалом із 2022 року в Україні почнуть курсувати 19 нових потягів.



На сайті booking.uz.gov.ua зазначається, що поїзд курсуватиме з Житомира щодня і відправлятиметься в напрямку Львова одночасно з іншим поїздом Бахмут – Львів під номером 142.



В складі одного поїзда будуть причіпні вагони до Луцька. Поїзд курсуватиме в повному складі до Ковеля. Далі поїзд розділять на дві частини: одна (№114) поїде до Львова через Луцьк, Ківерці, Рівне, Дубно, – інша (№142) через Володимир-Волинський та Червоноград.



З Житомира потяг №114 відправлятиметься о 16:29, приїзд до Луцька в 02:45, до Львова – 08:46. Поїзд №142 прибуватиме до Львова о 04:48.



Вартість купе до Луцька складає 394 грн, плацкарт – 177 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 12 грудня цього року потяг «Львів-Бахмут» курсуватиме через Луцьк.Про це пише інтернет-видання Субота Також зміниться графік руху потяга, до Львова він прибуватиме на годину пізніше.Загалом із 2022 року в Україні почнуть курсувати 19 нових потягів.На сайті booking.uz.gov.ua зазначається, що поїзд курсуватиме з Житомира щодня і відправлятиметься в напрямку Львова одночасно з іншим поїздом Бахмут – Львів під номером 142.В складі одного поїзда будуть причіпні вагони до Луцька. Поїзд курсуватиме в повному складі до Ковеля. Далі поїзд розділять на дві частини: одна (№114) поїде до Львова через Луцьк, Ківерці, Рівне, Дубно, – інша (№142) через Володимир-Волинський та Червоноград.З Житомира потяг №114 відправлятиметься о 16:29, приїзд до Луцька в 02:45, до Львова – 08:46. Поїзд №142 прибуватиме до Львова о 04:48.Вартість купе до Луцька складає 394 грн, плацкарт – 177 грн.

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