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У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілей

У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілей
ДТП трапилася перед переходом на вулиці Домни Гордіюк близько 17 години 23 листопада.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Ford врізався у Škoda, яка зіткнулась з автомобілем Toyota.

За попередньою інформацією, водії не дотрималися безпечної дистанції.

Автомобілі отримали механічні пошкодження.
У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілей
У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілей
У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілей

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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