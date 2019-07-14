У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілей
Сьогодні, 18:43
ДТП трапилася перед переходом на вулиці Домни Гордіюк близько 17 години 23 листопада.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Ford врізався у Škoda, яка зіткнулась з автомобілем Toyota.
За попередньою інформацією, водії не дотрималися безпечної дистанції.
Автомобілі отримали механічні пошкодження.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Ford врізався у Škoda, яка зіткнулась з автомобілем Toyota.
За попередньою інформацією, водії не дотрималися безпечної дистанції.
Автомобілі отримали механічні пошкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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