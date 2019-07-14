У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілей





Про це



Ford врізався у Škoda, яка зіткнулась з автомобілем Toyota.



За попередньою інформацією, водії не дотрималися безпечної дистанції.



Автомобілі отримали механічні пошкодження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП трапилася перед переходом на вулиці Домни Гордіюк близько 17 години 23 листопада.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Ford врізався у Škoda, яка зіткнулась з автомобілем Toyota.За попередньою інформацією, водії не дотрималися безпечної дистанції.Автомобілі отримали механічні пошкодження.

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