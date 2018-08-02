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Волинським господарствам виплачуватимуть до тисячі гривень за кожну корову

Волинським господарствам виплачуватимуть до тисячі гривень за кожну корову
На Волині працюють над збільшенням сімейних фермерських господарств. При цьому вважають за потрібне підтримувати й особисті господарства, що утримують три і більше корів.

Про це розповів начальник управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрій Горбенко, передає "ГІТ".

За його словами, за два роки у Волинській області зареєстровано 18 сімейних молочних ферм – і юридичні особи, і фізособи-підприємці. Цього року вони вже скористалися державною підтримкою. Цьому сприяє «УкрМілкІнвест», який інвестує в створення сімейних молочних ферм, додав Юрій Горбенко.

«На державному рівні юридичних осіб підтримують, а ми вносимо пропозицію на наступний рік, щоб особистим господарствам, що мають три і більше корів і які не є юрособами, також давати до 1 тис. грн на кожну корову. Сподіваюсь, що депутати нас підтримають, – зазначив він. – В області є понад 1 тис. особистих господарств, які утримують три і більше корів».

Таким чином особисті господарства підтримують як фізосіб і поступово готуватимуть до реєстрації як сімейні фермерські господарства, додав Юрій Горбенко. Тоді вони вже матимуть змогу користуватися державними преференціями.

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Теги: Горбенко, виплата за корову
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