«Учні спровокували мене»: нові подробиці побиття вчителькою учня на Волині.ВІДЕО









Позиція вчительки

Вчителька фізики Валентина Мельник,



"Учні спровокували мене до того, що я не стрималася та перейшла межу. Я завела учня до себе. Він до мене викрикував: "Виходь, давай виходь". І я не витримала цього всього. Я терпіла і потім не стрималася, скубнула його за вухо і з такими словами до нього: "Що ти хотів цим довести своїми діями". Скубнула за вухо і так емоційно махала руками. Чи я його сильно вдарила, чи він повернув голову", – говорить вчителька.



Зі слів освітянки, підняла руку на учня вперше за 32 роки викладання.



"На відео видно, що ніби я вдарила. Я була в такому стані, що не можу сказати, чи сильно я його вдарила. Я визнаю, що переступила межу і не виправдовую себе", – говорить Валентина Мельник.



Після того, як відеозапис потрапив у соціальні мережі, вчителька вибачилася перед учнями за свої дії.



"Я зайшла в клас і вибачилася перед учнями. Зібралися після того, як побачила це відео. Прийшли батьки. Вони заяву до поліції не писали. Я вибачилася перед батьками, я визнала свою вину, що я не стрималася", – додала вчителька фізики.



Що каже дирекція школи

Директорка Цмінівського ліцею Людмила Лавренюк про подію дізналася з відеозапису.



"Відео з'явилися учора, а інцидент трапився у четвер. До цього часу ми нічого не знали. До нас не зверталися ні учні, ні батьки", – каже керівниця навчального закладу.



Учень, якого вдарила вчителька, навчається в 9 класі. Після того, що трапилося, за медичною допомогою він не звертався, – зазначила директорка. З її слів, 23 листопада хлопця на уроках не було, оскільки 22 листопада допізна розбиралися із ситуацією.



"Батько прийшов і каже: "Знаючи свою дитину, я не можу висувати претензії до вчителя". Заяву до поліції батьки відмовилися писати. Вони сказали, що вибачають вчителю. Це не є нормою для нашого закладу", – говорить Людмила Лавренюк.



Дев'ятикласник, якого вдарила вчителька, проживає в сусідньому селі. З хати, де він живе, до кореспондента Суспільного вийшла жінка, та повідомила, що родичі нічого коментувати не будуть.



Поліція відкрила кримінал

Зараз цю справу розслідує поліція, – розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.



"Були допитані вчителька та учень, батько та бабуся, вони жодних претензій не мали, відмовилися від написання заяви. Однак на відео чітко видно, що вчителька цей удар завдає", – зазначила речниця

Поліцейські за фактом умисного завдання удару відкрили кримінальне провадження за статтею 126 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі до п'яти років, – додала речниця Нацполіції області.



На цей час, зі слів директорки ліцею Людмили Лавренюк, вчителька від роботи не відсторонена.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчителька Цмінівського ліцею, яка підняла руку на дев'ятикласника, вибачилася перед учнем та його однокласниками. Відео цих подій потрапило у соцмережі 22 листопада. Суспільне побувало у навчальному закладі на Маневиччині, де поспілкувалося з вчителькою, директоркою закладу та місцевими жителями, які поділилися своїми думками щодо події у школі.Вчителька фізики яка на відео б'є учня , працює у школі 32 роки. Каже: трапилося усе 18 листопада після четвертого уроку на перерві. Жінка свого обличчя показувати не захотіла. Каже: емоційно відреагувала на поведінку учня."Учні спровокували мене до того, що я не стрималася та перейшла межу. Я завела учня до себе. Він до мене викрикував: "Виходь, давай виходь". І я не витримала цього всього. Я терпіла і потім не стрималася, скубнула його за вухо і з такими словами до нього: "Що ти хотів цим довести своїми діями". Скубнула за вухо і так емоційно махала руками. Чи я його сильно вдарила, чи він повернув голову", – говорить вчителька.Зі слів освітянки, підняла руку на учня вперше за 32 роки викладання."На відео видно, що ніби я вдарила. Я була в такому стані, що не можу сказати, чи сильно я його вдарила. Я визнаю, що переступила межу і не виправдовую себе", – говорить Валентина Мельник.Після того, як відеозапис потрапив у соціальні мережі, вчителька вибачилася перед учнями за свої дії."Я зайшла в клас і вибачилася перед учнями. Зібралися після того, як побачила це відео. Прийшли батьки. Вони заяву до поліції не писали. Я вибачилася перед батьками, я визнала свою вину, що я не стрималася", – додала вчителька фізики.Директорка Цмінівського ліцеюпро подію дізналася з відеозапису."Відео з'явилися учора, а інцидент трапився у четвер. До цього часу ми нічого не знали. До нас не зверталися ні учні, ні батьки", – каже керівниця навчального закладу.Учень, якого вдарила вчителька, навчається в 9 класі. Після того, що трапилося, за медичною допомогою він не звертався, – зазначила директорка. З її слів, 23 листопада хлопця на уроках не було, оскільки 22 листопада допізна розбиралися із ситуацією."Батько прийшов і каже: "Знаючи свою дитину, я не можу висувати претензії до вчителя". Заяву до поліції батьки відмовилися писати. Вони сказали, що вибачають вчителю. Це не є нормою для нашого закладу", – говорить Людмила Лавренюк.Дев'ятикласник, якого вдарила вчителька, проживає в сусідньому селі. З хати, де він живе, до кореспондента Суспільного вийшла жінка, та повідомила, що родичі нічого коментувати не будуть.Зараз цю справу розслідує поліція, – розповіла речниця Нацполіції Волині"Були допитані вчителька та учень, батько та бабуся, вони жодних претензій не мали, відмовилися від написання заяви. Однак на відео чітко видно, що вчителька цей удар завдає", – зазначила речницяПоліцейські за фактом умисного завдання удару відкрили кримінальне провадження за статтею 126 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі до п'яти років, – додала речниця Нацполіції області.На цей час, зі слів директорки ліцею Людмили Лавренюк, вчителька від роботи не відсторонена.

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