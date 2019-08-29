Найстаріша людина у світі померла у віці 124 роки
Сьогодні, 03:46
Франциска Сузано, яка вважалася найстарішою живою людиною на Філіппінах та, ймовірно, у світі, померла у віці 124 роки.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Станом на вересень цього року Книга рекордів Гіннеса все ще перевіряла документи, необхідні для того, щоб цю жінку було офіційно оголошено найстарішою живою людиною у світі.
Франциска Сузано, яку ласкаво називали Лола Іска, народилася 11 вересня 1897 року.
Працівник місцевоої служби громадської інформації Джейк Карлайн Гонсалес повідомив CNN , що місцева служба охорони здоров’я ще не встановила причину смерті жінки.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Станом на вересень цього року Книга рекордів Гіннеса все ще перевіряла документи, необхідні для того, щоб цю жінку було офіційно оголошено найстарішою живою людиною у світі.
Франциска Сузано, яку ласкаво називали Лола Іска, народилася 11 вересня 1897 року.
Працівник місцевоої служби громадської інформації Джейк Карлайн Гонсалес повідомив CNN , що місцева служба охорони здоров’я ще не встановила причину смерті жінки.
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