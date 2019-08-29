Найстаріша людина у світі померла у віці 124 роки

Франциска Сузано, яка вважалася найстарішою живою людиною на Філіппінах та, ймовірно, у світі, померла у віці 124 роки.

Як передає



Станом на вересень цього року Книга рекордів Гіннеса все ще перевіряла документи, необхідні для того, щоб цю жінку було офіційно оголошено найстарішою живою людиною у світі.



Франциска Сузано, яку ласкаво називали Лола Іска, народилася 11 вересня 1897 року.



Працівник місцевоої служби громадської інформації Джейк Карлайн Гонсалес повідомив CNN , що місцева служба охорони здоров’я ще не встановила причину смерті жінки.

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