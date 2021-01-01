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У луцькій громаді облаштовують пункти обігріву

У луцькій громаді облаштовують пункти обігріву
У зв'язку з погіршенням погодних умов, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради інформує мешканців громади, що на території Луцької міської територіальної громади організована робота пунктів обігріву, за адресами:

- приміщення Територіального центру соціального обслуговування м. Луцька, за адресою: м. Луцьку, вул. Данила Галицького, буд. 18;

- с. Забороль, вул. Володимирська, буд. 81А приміщення амбулаторії сімейної медицини;

- с. Княгининок, вул. Соборна, буд. 108, приміщення колишнього фельдшерсько-акушерського пункту;

с. Жидичин, вул. Богдана Хмельницького, 7, будинок культури;

с. Кульчин, вул. Заводська, 3А приміщення фельдшерсько-акушерського пункту;

с. Озерце, вул. Дачна, буд. 12 приміщення фельдшерсько-акушерського пункту;

- с. Тарасове, вул. Центральна, буд. 21А, приміщення фельдшерсько-акушерського пункту.

Додатково інформують, що у підземеллі жіночого монастиря Василія Великого, на території Свято-Троїцького Собору щоденно функціонує пункт роздачі гарячої їжі.

Також ГО «Шлях до життя +» спільно з Благодійним фондом «Дитяча місія України» щовівторка та щоп’ятниці о 12.00 год. проводять харчування для соціально незахищених верств населення у сквері біля ТЦ «Слон».


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Теги: пункти обігріву, Луцьк
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