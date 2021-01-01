У луцькій громаді облаштовують пункти обігріву





- приміщення Територіального центру соціального обслуговування м. Луцька, за адресою: м. Луцьку, вул. Данила Галицького, буд. 18;



- с. Забороль, вул. Володимирська, буд. 81А приміщення амбулаторії сімейної медицини;



- с. Княгининок, вул. Соборна, буд. 108, приміщення колишнього фельдшерсько-акушерського пункту;



с. Жидичин, вул. Богдана Хмельницького, 7, будинок культури;



с. Кульчин, вул. Заводська, 3А приміщення фельдшерсько-акушерського пункту;



с. Озерце, вул. Дачна, буд. 12 приміщення фельдшерсько-акушерського пункту;



- с. Тарасове, вул. Центральна, буд. 21А, приміщення фельдшерсько-акушерського пункту.



Додатково інформують, що у підземеллі жіночого монастиря Василія Великого, на території Свято-Троїцького Собору щоденно функціонує пункт роздачі гарячої їжі.



Також ГО «Шлях до життя +» спільно з Благодійним фондом «Дитяча місія України» щовівторка та щоп’ятниці о 12.00 год. проводять харчування для соціально незахищених верств населення у сквері біля ТЦ «Слон».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з погіршенням погодних умов, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради інформує мешканців громади, що на території Луцької міської територіальної громади організована робота пунктів обігріву, за адресами:- приміщення Територіального центру соціального обслуговування м. Луцька, за адресою: м. Луцьку, вул. Данила Галицького, буд. 18;- с. Забороль, вул. Володимирська, буд. 81А приміщення амбулаторії сімейної медицини;- с. Княгининок, вул. Соборна, буд. 108, приміщення колишнього фельдшерсько-акушерського пункту;с. Жидичин, вул. Богдана Хмельницького, 7, будинок культури;с. Кульчин, вул. Заводська, 3А приміщення фельдшерсько-акушерського пункту;с. Озерце, вул. Дачна, буд. 12 приміщення фельдшерсько-акушерського пункту;- с. Тарасове, вул. Центральна, буд. 21А, приміщення фельдшерсько-акушерського пункту.Додатково інформують, що у підземеллі жіночого монастиря Василія Великого, на території Свято-Троїцького Собору щоденно функціонує пункт роздачі гарячої їжі.Також ГО «Шлях до життя +» спільно з Благодійним фондом «Дитяча місія України» щовівторка та щоп’ятниці о 12.00 год. проводять харчування для соціально незахищених верств населення у сквері біля ТЦ «Слон».

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