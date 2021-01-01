В Україні можуть посилити відповідальність за порушення ПДР: чого очікувати водіям





Про це під час виїзного засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, присвяченого безпеці, заявив радник глави МВС Антон Геращенко, - пише



«Ми в МВС готуємо пакет законів, які запропонуємо на розгляд вам, шановні народні депутати», — розповів Геращенко.



Вони повинні ще більше посилити відповідальність за порушення на дорогах:



- по-перше, це буде законопроект про штрафні бали, коли за порушення буде не тільки стягуватися штраф, а й вилучатимуть права з подальшою здачею іспитів на знання ПДР. Це буде зроблено до 31 грудня цього року;

- по-друге, це буде закон про вимірювання середньої швидкості руху на аварійно небезпечних ділянках доріг. Він дозволить не ставити багато камер на дорогах, а ставити всього дві на в’їзді і виїзді з магістралі і вимірювати, чи не була перевищена середня дозволена швидкість руху авто.



Також МВС ініціюватиме посилення відповідальності для тих водіїв, які сідають за кермо після рішення суду про позбавлення прав за нетверезе водіння. За словами Геращенка, збільшення штрафів істотно не вирішило проблему їзди за кермом після позбавлення прав — за 10 місяців цього року вже було виявлено 21 тисячу таких водіїв.



«Ми будемо притягувати до кримінальної відповідальності таких безвідповідальних водіїв з тим, щоб суд міг давати їм аж до позбавлення волі», — заявив Геращенко.



Крім того, МВС запропонує зміну в Кримінальному кодексі, щоб підозрюваних за статтями, пов’язаними з виробництвом, продажем і зберіганням наркотичних засобів у суддів була можливість позбавляти прав на тривалі терміни.



«Але найголовніший законопроект, який докорінно може змінити ситуацію на дорогах — це законопроект, підписаний цілою низкою колег, що знаходяться в залі. Це законопроект № 5798 (Проект Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі суспільства у заходах з контролю за безпекою дорожнього руху та дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів. — Ред.).



Цей законопроект, у разі прийняття, дасть кожному громадянину, кожному водієві можливість бути поліцейським. Кожен через свій смартфон зможе фіксувати правопорушення інших водіїв, відправляти їх в поліцію і таким чином на вулицях будуть мільйони камер, мільйони пар очей, які стежать за дотриманням ПДР», — розповів Геращенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві внутрішніх справ готують пакет законопроектів, які посилять відповідальність за порушення безпеки на дорогах.Про це під час виїзного засідання Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, присвяченого безпеці, заявив радник глави МВС, - пише finance.ua «Ми в МВС готуємо пакет законів, які запропонуємо на розгляд вам, шановні народні депутати», — розповів Геращенко.Вони повинні ще більше посилити відповідальність за порушення на дорогах:- по-перше, це буде законопроект про штрафні бали, коли за порушення буде не тільки стягуватися штраф, а й вилучатимуть права з подальшою здачею іспитів на знання ПДР. Це буде зроблено до 31 грудня цього року;- по-друге, це буде закон про вимірювання середньої швидкості руху на аварійно небезпечних ділянках доріг. Він дозволить не ставити багато камер на дорогах, а ставити всього дві на в’їзді і виїзді з магістралі і вимірювати, чи не була перевищена середня дозволена швидкість руху авто.Також МВС ініціюватиме посилення відповідальності для тих водіїв, які сідають за кермо після рішення суду про позбавлення прав за нетверезе водіння. За словами Геращенка, збільшення штрафів істотно не вирішило проблему їзди за кермом після позбавлення прав — за 10 місяців цього року вже було виявлено 21 тисячу таких водіїв.«Ми будемо притягувати до кримінальної відповідальності таких безвідповідальних водіїв з тим, щоб суд міг давати їм аж до позбавлення волі», — заявив Геращенко.Крім того, МВС запропонує зміну в Кримінальному кодексі, щоб підозрюваних за статтями, пов’язаними з виробництвом, продажем і зберіганням наркотичних засобів у суддів була можливість позбавляти прав на тривалі терміни.«Але найголовніший законопроект, який докорінно може змінити ситуацію на дорогах — це законопроект, підписаний цілою низкою колег, що знаходяться в залі. Це законопроект № 5798 (Проект Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі суспільства у заходах з контролю за безпекою дорожнього руху та дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів. — Ред.).Цей законопроект, у разі прийняття, дасть кожному громадянину, кожному водієві можливість бути поліцейським. Кожен через свій смартфон зможе фіксувати правопорушення інших водіїв, відправляти їх в поліцію і таким чином на вулицях будуть мільйони камер, мільйони пар очей, які стежать за дотриманням ПДР», — розповів Геращенко.

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