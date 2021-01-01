Продають збудований котедж під Луцьком із особливою архітектурою.ФОТО*
Сьогодні, 09:00
У с. Тарасове біля Луцька продається новий двоповерховий котедж, площа - 162 м2. Будинок розташований у мальовничому місці, відразу навпроти будинку - ліс, а неподалік - ставки.
Ціна - 88 000$, у вартість також входить ділянка 11 соток поруч із будинком.
ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ
Котедж має сучасну архітектуру і збудований у формі кубу. Таке рішення зараз дуже популярне завдяки приємній естетиці мінімалізму та максимальній практичності.
При такій конструкції використовується уся площа кімнат і немає скошеного даху, який обмежує внутрішній простір верхнього поверху. Також вважається, що геометрія кубічних будинків забезпечує найкраще природне освітлення всередині.
ДЕ РОЗТАШОВАНИЙ КОТЕДЖ?
Місце розташування - с. Тарасове, що біля Луцька.
Від ковельської траси - 2,8 км.
Доїзд - хороший, по всій протяжності облаштована дорога з твердим покриттям.
Унікальна перевага локації - ліс просто навпроти будинку та зовсім поруч - Боголюбські ставки.
ЯКЕ ПЛАНУВАННЯ КОТЕДЖУ?
На 1 поверсі розташовані:
- велика кухня-студія, об’єднана з вітальнею (37 м2);
- із вітальні - вихід на простору терасу;
- гостьова кімната (12 м2);
- при вході - окремий передпокій, з можливістю облаштувати шафу-купе;
- також на 1 поверсі є санвузол і два приміщення, які можна використовувати як технічні.
На 2 поверсі розташовані:
- три спальні (19,53 м2, 13,75 м2 і 13,55 м2);
- із кожної спальні - вихід на балкон, яких на цьому поверсі є два;
- санвузол.
Зверніть увагу, що поруч розташований іще один котедж на продаж. Він - одноповерховий, загальною площею 177 м2. Також поруч є власна земельна ділянка 0,16 га, простора тераса. У будинка - цікаве планування із великою вітальнею та спальнею господарів, що має власну вбиральню і гардероб. Вартість котеджу - 97 000 $.
Детальніше - за посиланням.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 38 24
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Ціна - 88 000$, у вартість також входить ділянка 11 соток поруч із будинком.
ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ
Котедж має сучасну архітектуру і збудований у формі кубу. Таке рішення зараз дуже популярне завдяки приємній естетиці мінімалізму та максимальній практичності.
При такій конструкції використовується уся площа кімнат і немає скошеного даху, який обмежує внутрішній простір верхнього поверху. Також вважається, що геометрія кубічних будинків забезпечує найкраще природне освітлення всередині.
ДЕ РОЗТАШОВАНИЙ КОТЕДЖ?
Місце розташування - с. Тарасове, що біля Луцька.
Від ковельської траси - 2,8 км.
Доїзд - хороший, по всій протяжності облаштована дорога з твердим покриттям.
Унікальна перевага локації - ліс просто навпроти будинку та зовсім поруч - Боголюбські ставки.
ЯКЕ ПЛАНУВАННЯ КОТЕДЖУ?
На 1 поверсі розташовані:
- велика кухня-студія, об’єднана з вітальнею (37 м2);
- із вітальні - вихід на простору терасу;
- гостьова кімната (12 м2);
- при вході - окремий передпокій, з можливістю облаштувати шафу-купе;
- також на 1 поверсі є санвузол і два приміщення, які можна використовувати як технічні.
На 2 поверсі розташовані:
- три спальні (19,53 м2, 13,75 м2 і 13,55 м2);
- із кожної спальні - вихід на балкон, яких на цьому поверсі є два;
- санвузол.
Зверніть увагу, що поруч розташований іще один котедж на продаж. Він - одноповерховий, загальною площею 177 м2. Також поруч є власна земельна ділянка 0,16 га, простора тераса. У будинка - цікаве планування із великою вітальнею та спальнею господарів, що має власну вбиральню і гардероб. Вартість котеджу - 97 000 $.
Детальніше - за посиланням.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 38 24
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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