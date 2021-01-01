Продають збудований котедж під Луцьком із особливою архітектурою.ФОТО*

162 м2. Будинок розташований у мальовничому місці, відразу навпроти будинку - ліс, а неподалік - ставки.



Ціна - 88 000$, у вартість також входить ділянка 11 соток поруч із будинком.



ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ



Котедж має сучасну архітектуру і збудований у формі кубу. Таке рішення зараз дуже популярне завдяки приємній естетиці мінімалізму та максимальній практичності.



При такій конструкції використовується уся площа кімнат і немає скошеного даху, який обмежує внутрішній простір верхнього поверху. Також вважається, що геометрія кубічних будинків забезпечує найкраще природне освітлення всередині.



ДЕ РОЗТАШОВАНИЙ КОТЕДЖ?



Місце розташування - с. Тарасове, що біля Луцька.

Від ковельської траси - 2,8 км.

Доїзд - хороший, по всій протяжності облаштована дорога з твердим покриттям.

Унікальна перевага локації - ліс просто навпроти будинку та зовсім поруч - Боголюбські ставки.



ЯКЕ ПЛАНУВАННЯ КОТЕДЖУ?

На 1 поверсі розташовані:



- велика кухня-студія, об’єднана з вітальнею (37 м2);

- із вітальні - вихід на простору терасу;

- гостьова кімната (12 м2);

- при вході - окремий передпокій, з можливістю облаштувати шафу-купе;

- також на 1 поверсі є санвузол і два приміщення, які можна використовувати як технічні.



На 2 поверсі розташовані:

- три спальні (19,53 м2, 13,75 м2 і 13,55 м2);

- із кожної спальні - вихід на балкон, яких на цьому поверсі є два;

- санвузол.



Зверніть увагу, що поруч розташований іще один котедж на продаж. Він - одноповерховий, загальною площею 177 м2. Також поруч є власна земельна ділянка 0,16 га, простора тераса. У будинка - цікаве планування із великою вітальнею та спальнею господарів, що має власну вбиральню і гардероб. Вартість котеджу - 97 000 $.

Детальніше -





За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:



+38 067 543 38 24



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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